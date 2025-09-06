Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

Сегодня Украина не может самостоятельно завершить войну и вернуть оккупированные агрессором Россией территории, считает Валерий Кондратюк.

Война закончится, когда Россия будет готова к миру и политическим договоренностям - экс-глава ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное из материала:

Украине нужны надежные гарантии безопасности

Мир будет тогда, когда появится политическое решение

Гарантии безопасности должны быть с участием США

Возможная пауза в российско-украинской войне приведет к возобновлению боевых действий. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, которые способны обеспечить длительный мир. Мир будет только тогда, когда появится возможность для достижения политической договоренности. Об этом заявил бывший начальник Главного управления разведки Минобороны, экс-руководитель Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

Когда закончится война

В интервью проекту Натальи Мосейчук "Время переговоров настало. Мосейчук Podcast" он напомнил слова начальника ГУР Кирилла Буданова о том, что для завершения войны важна не персона переговорщика, а готовность Кремля к миру.

видео дня

"Когда будет готовность России к миру, тогда и будет достигнута политическая договоренность. Но для ГУР война будет закончена только тогда, когда последний военный преступник будет наказан", - процитировал Кондратюк Буданова.

Украина сама не может вернуть захваченные территории

Также он акцентировал внимание на том, что сегодня украинское государство не может самостоятельно завершить войну и вернуть оккупированные Россией территории.

"Сегодня наши военные и экономические возможности уже не позволяют самостоятельно вернуть захваченные Россией территории. Контрнаступление у нас пошло не так, как надо. Потеря времени. Россия использовала китайскую технику. Сегодня мы не способны без дополнительной поддержки Запада и США все это сделать", - добавил Кондратюк.

Иностранный военный контингент в Украине

Кроме того, бывший начальник ГУР сказал, что нужно достичь договоренностей, которые не просто поставят войну на паузу, а позволят добиться длительного мира под гарантии безопасности. Необходимо непосредственное участие Соединенных Штатов.

"Европа признает, что без Соединенных Штатов она сама не способна обеспечить безопасность Украины. И это не только вопрос присутствия контингента, потому что сегодня речь идет о размещении 30 тысяч, но надо иметь 90 тысяч — для ротации", - подчеркнул Валерий Кондратюк.

Что говорит эксперт

Наиболее вероятным сценарием появления иностранного контингента в Украине является миссия ООН, считает руководитель центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.

Он допустил появление на линии разграничения китайских войск.

"Это плохая история для Украины, но к сожалению все движется к появлению миссии под мандатом Организации объединенных наций. Почему к сожалению? Потому что за весь период существования ООН эффективность миротворческих миссий не нулевая, но очень сомнительная", - добавил Клочок.

Наступление России – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Десантно-штурмовых войсках заявили, что войска РФ готовятся к "решающему прорыву" на Донбассе. Они "хотят" оккупировать Покровск, Славянск и Краматорск.

Войска Путина постепенно отводят силы из Сумской области, сказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. На Хотинском и Юнаковском направлении количество атак стало меньше. Перебрасываются вражеские силы, в том числе, и на юг.

Оккупанты России продвинулись в Днепропетровской, Луганской и Сумской областях, рассказали аналитики DeepState. На Сумщине враг продвинулся в районе Юнаковку, через которую идет обеспечение украинской логистики на Курщине.

Другие новости:

О персоне: Валерий Кондратюк Валерий Кондратюк - украинский офицер спецслужб, генерал-лейтенант. В период с 2014 по 2015 год возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Был начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 2015 по 2016 год. В период с 2016 по 2019 год был заместителем главы администрации президента Украины. С 2020 по 2021 год - глава Службы внешней разведки Украины. Участник боевых действий в Ираке. Участник АТО. Кандидат экономических наук. Владеет английским и немецким языками, пишет Википедия.

