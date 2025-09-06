Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

Андрей Ганчук
6 сентября 2025, 20:48обновлено 6 сентября, 21:59
188
Враг пытается перерезать логистику Сил обороны и окружить Покровскую агломерацию.
ВСУ, Покровск
ВСУ держат оборону на Донбассе, враг "хочет" захватить Покровск, Славянск и Краматорск - ДШВ / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад (иллюстративное фото), Открытые источники

Главное:

  • Россияне пытаются окружить Покровскую агломерацию
  • Оккупанты готовятся к "решающему прорыву" в районе Покровска
  • Цель оккупантов – захват Покровска, Славянска и Краматорска

Российские оккупанты перебросили в район Покровска опытные подразделение и скорректировали тактику своих действий. Они пытаются перерезать украинскую логистику и окружить Покровскую агломерацию. Враг готовится к "решающему прорыву" в районе Покровска. Ключевая цель россиян остается неизменной: захват Покровска, Славянска и Краматорска. Об этом заявили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Цели оккупантов в районе Покровска

В сообщении 7-го корпуса ДШВ в социальной сети Facebook говорится, что россияне недавно перебросили в район Покровска опытные подразделения морской пехоты и провели корректировку тактики своих действий. Враг малыми группами или одиночными солдатами-оккупантами пытается попасть вглубь Покровска, не вступая в бой с украинскими военными.

видео дня

"Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться рассредоточить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны", - пишут военные.

Также войска РФ усилили штурмовые действия с использованием бронетехники, автомобильной- и мототехники. Они пытаются перерезать логистику Сил обороны и окружить Покровскую агломерацию.

"Решающий прорыв"

Кроме того, отмечено, что количество авиаударов по позициям украинских военных уменьшилось. Однако враг активно наносит удары по гражданским объектам в тылу. Согласно данным на конец августа, почти 100% жилого фонда Покровска либо разрушено, либо повреждено.

"Россия планирует использовать в Донецкой области свое группирование для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества личного состава и техники. Ключевая цель противника неизменна – захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск", – подчеркнули в 7-м корпусе ДШВ.

Покровск Инфографика
Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Россия вполне способна воевать еще два года, допустил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

По его мнению, Путин принципиально настроен воевать с Украиной.

"У Путина какая-то маниакальная озабоченность Украиной. Если Сталин остановился в Финляндии, урвав часть территорий, и решил подписать договор, то Путин в Украине пошел на принцип: добить и все. И дело не в территориях, а личной, алогичной и иррациональной неприязни. Ему кажется, что Россия выдержит, а Украина – нет", - добавил Ступак.

Ситуация на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны ранее рассказали, что россияне продолжают атаковать на Харьковском и Северском направлениях. Также атаки врага продолжаются в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья. Однако оккупантам не удается добиться значительных продвижений.

Войска Путина постепенно отводят силы из Сумской области, рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. В направлениях Хотинской и Юнаковской громад уменьшилось количество атак. Перебрасываются силы, в том числе, и на юг.

Оккупанты продвинулись в трех областях: Днепропетровской, Луганской и Сумской, считают аналитики DeepState. На Сумщине они продвинулись в районе Юнаковки, через которую обеспечивается украинская логистика в Курской области.

Другие новости:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ новости Краматорска Славянск войска России Покровск ДШВ война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

21:59Война
"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

20:48Фронт
Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

20:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Последние новости

21:59

Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

21:51

Тысячу раз да: блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста

21:21

Что делать с мелкой картошкой: пять полезных способов

20:48

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

20:38

Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
20:35

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямыВидео

20:09

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случаяВидео

19:51

В Украине могут появиться войска Китая: почему это плохая история

19:33

Туман и дожди с грозами: синоптики назвали регионы, где будет сильная непогода

Реклама
19:10

Как Китай хочет надурить Путина и забрать ОДКБ и ЕАЭСмнение

19:03

Над Крымом скоро могут появиться украинские самолеты - Братчук заинтриговал планами

18:33

Обдерут до последней копейки: ТОП-4 фразы, которые нельзя говорить, покупая машину

18:25

Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали

17:58

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

17:20

Задержан нардеп от ОПЗЖ по подозрению в госизмене - что известно

17:08

Ступка показал свою "любимую кицюню" в купальнике

16:54

ТОП-4 продукта заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим

16:52

Без этой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца: эксперт раскрыл детали

16:42

Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября

16:29

Поменялись ролями: овчарка устроила "сюрприз", пока хозяйка мыла вольерВидео

Реклама
16:14

Украинцев предупредили о росте коммуналки аж до 20%: названа неожиданная причина

15:35

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

15:26

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

15:24

Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров – ГУР

14:59

Ваша собака смотрит телевизор: что это может рассказать о её характере

14:59

РФ стягивает силы для нового наступления: названо опасное направление

14:54

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:24

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

13:48

За четыре миллиона: сын Потапа будет учится в элитной школе Великобритании

13:43

Азербайджан мог передать МиГ-29 ВСУ: СМИ узнали важные детали

13:39

Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните

13:34

Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

13:18

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

12:46

Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способВидео

12:41

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

12:40

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:28

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

12:22

В Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину

12:21

"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

12:00

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

Реклама
11:43

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

11:17

"Трамп пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным" - The Telegraph

10:38

Что будет, если посмотреть в зеркало в "дьявольский час": ответ мистиков и ученых

10:38

"Рост тарифов неизбежен": украинцев предупредили о резком подорожании

10:04

Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

09:23

РФ ударила по железной дороге около Славянска: какие поезда движутся с задержкой

09:20

ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов

08:53

Почему капуста вянет на грядке: всё дело в её соседяхВидео

08:50

В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

08:25

Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять