"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

Враг пытается перерезать логистику Сил обороны и окружить Покровскую агломерацию.

https://glavred.info/front/reshayushchiy-proryv-na-donbasse-v-vsu-nazvali-tri-goroda-kotorye-hochet-vzyat-rf-10695875.html Ссылка скопирована

ВСУ держат оборону на Донбассе, враг "хочет" захватить Покровск, Славянск и Краматорск - ДШВ / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад (иллюстративное фото), Открытые источники

Главное:

Россияне пытаются окружить Покровскую агломерацию

Оккупанты готовятся к "решающему прорыву" в районе Покровска

Цель оккупантов – захват Покровска, Славянска и Краматорска

Российские оккупанты перебросили в район Покровска опытные подразделение и скорректировали тактику своих действий. Они пытаются перерезать украинскую логистику и окружить Покровскую агломерацию. Враг готовится к "решающему прорыву" в районе Покровска. Ключевая цель россиян остается неизменной: захват Покровска, Славянска и Краматорска. Об этом заявили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Цели оккупантов в районе Покровска

В сообщении 7-го корпуса ДШВ в социальной сети Facebook говорится, что россияне недавно перебросили в район Покровска опытные подразделения морской пехоты и провели корректировку тактики своих действий. Враг малыми группами или одиночными солдатами-оккупантами пытается попасть вглубь Покровска, не вступая в бой с украинскими военными.

видео дня

"Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться рассредоточить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны", - пишут военные.

Также войска РФ усилили штурмовые действия с использованием бронетехники, автомобильной- и мототехники. Они пытаются перерезать логистику Сил обороны и окружить Покровскую агломерацию.

"Решающий прорыв"

Кроме того, отмечено, что количество авиаударов по позициям украинских военных уменьшилось. Однако враг активно наносит удары по гражданским объектам в тылу. Согласно данным на конец августа, почти 100% жилого фонда Покровска либо разрушено, либо повреждено.

"Россия планирует использовать в Донецкой области свое группирование для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества личного состава и техники. Ключевая цель противника неизменна – захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск", – подчеркнули в 7-м корпусе ДШВ.

Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Россия вполне способна воевать еще два года, допустил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

По его мнению, Путин принципиально настроен воевать с Украиной.

"У Путина какая-то маниакальная озабоченность Украиной. Если Сталин остановился в Финляндии, урвав часть территорий, и решил подписать договор, то Путин в Украине пошел на принцип: добить и все. И дело не в территориях, а личной, алогичной и иррациональной неприязни. Ему кажется, что Россия выдержит, а Украина – нет", - добавил Ступак.

Ситуация на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны ранее рассказали, что россияне продолжают атаковать на Харьковском и Северском направлениях. Также атаки врага продолжаются в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья. Однако оккупантам не удается добиться значительных продвижений.

Войска Путина постепенно отводят силы из Сумской области, рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. В направлениях Хотинской и Юнаковской громад уменьшилось количество атак. Перебрасываются силы, в том числе, и на юг.

Оккупанты продвинулись в трех областях: Днепропетровской, Луганской и Сумской, считают аналитики DeepState. На Сумщине они продвинулись в районе Юнаковки, через которую обеспечивается украинская логистика в Курской области.

Другие новости:

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред