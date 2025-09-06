Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

Андрей Ганчук
6 сентября 2025, 15:35
1081
Количество российских атак уменьшилось, отметили в Госпогранслужбе.
ГПСУ, Сумщина
Россияне перебрасывают часть сил из Сумской области на юг - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, DeepState

Главное:

  • Россияне постепенно отводят силы из Сумской области
  • Враг перебрасывает войска, в том числе, и на южный фронт

Российские оккупанты постепенно отводят свои подразделения из Сумской области. На Хотинском и Юнаковском направлениях вражеская активность существенно снизилась. Противник перебрасывает силы, в том числе, и на юг. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Атак оккупантов на Сумщине стало меньше

Как рассказал Демченко в эфире телемарафона UA Разом, подразделения, которые держат рубежи на Хотинском и Юнаковском направлениях, говорят, что теперь атак стало гораздо меньше, чем было в начале.

видео дня

Куда РФ перебрасывает войска

По словам представителя ГПСУ, россияне отводят свои силы, в том числе, и на юг.

"Враг постепенно отводит свои накопленные силы по этому направлению, перебрасывая их в том числе и на юг", - подчеркнул Андрей Демченко.

Что говорит эксперт

Оккупанты хотели приблизиться к Сумам, чтобы повторить историю с Харьковом в 2022 году, когда они близко подошли к городу и наносили удары ствольной артиллерией, сказал Главреду глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"То же самое россияне планировали сделать с Сумами. Они хотели взять под контроль восточную часть Сумской области, выйти на расстояние выстрела из ствольной артиллерии и просто уничтожать город. Путин в своих обращениях пытался завернуть это под вид "буферной зоны" или "демилитаризованной зоны", но по сути речь шла об оккупации. При этом он публично заявил, что не намерен оккупировать Сумы. Это свидетельствовало лишь о том, что, по расчетам российских военных, имеющихся сил в 50-70 тысяч бойцов недостаточно для захвата областного центра. Но он четко дал понять: если украинская оборона на этом отрезке окажется слабой и у них появится ресурс, они осуществят оккупацию.

Захват Сум предполагал бы также перерезание фронтовой логистики между Сумами и Харьковом. Это главная рокадная дорога, и ее потеря привела бы к обвалу северной части фронта и перерезанию сообщения между Харьковом, Сумами и севером Черниговщины", - объяснил эксперт и добавил, что такое вклинивание стало бы для врага плацдармом с целью дальнейшего продвижения.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Кратко о Сумах / Инфографика: Главред

Однако украинские военные пресекли вражеские попытки.

"И вот посмотрим, что произошло: наши силы обороны успешно поразили все основные огневые точки противника, их базы и даже все командование элитных морских пехотинцев - 155-й бригады ВС РФ", - подчеркнул Кузан.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Генеральном штабе ВСУ разнесли отчет главы российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы успехах оккупантов на фронте. В Генштабе сказали, что сначала этого года враг потерял погибшими и ранеными почти 210 тысяч солдат. Летнее наступление россиян провалилось.

Оккупанты продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях, считают аналитики DeepState. Зафиксированы продвижения в Юнаковке на Сумщине, Серебрянском лесничестве на Луганщине и вблизи Сичневого Днепропетровской области.

Враг продолжает атаки на Харьковском, Северском направлениях и на локациях в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья, пишут аналитики Института изучения войны. Однако попытки тщетны.

Другие новости:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГПСУ Сумская область войска России война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

15:35Фронт
Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

15:26Мир
Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Последние новости

16:42

Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября

16:29

Поменялись ролями: овчарка устроила "сюрприз", пока хозяйка мыла вольерВидео

16:14

Украинцев предупредили о росте коммуналки аж до 20%: названа неожиданная причина

15:35

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

15:26

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
15:24

Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров – ГУР

14:59

Ваша собака смотрит телевизор: что это может рассказать о её характере

14:59

РФ стягивает силы для нового наступления: названо опасное направление

14:54

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

Реклама
14:24

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

13:48

За четыре миллиона: сын Потапа будет учится в элитной школе Великобритании

13:43

Азербайджан мог передать МиГ-29 ВСУ: СМИ узнали важные детали

13:39

Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните

13:34

Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

13:18

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

12:46

Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способВидео

12:41

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

12:40

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:28

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

12:22

В Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину

Реклама
12:21

"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

12:00

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

11:43

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

11:17

"Трамп пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным" - The Telegraph

10:38

Что будет, если посмотреть в зеркало в "дьявольский час": ответ мистиков и ученых

10:38

"Рост тарифов неизбежен": украинцев предупредили о резком подорожании

10:04

Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

09:23

РФ ударила по железной дороге около Славянска: какие поезда движутся с задержкой

09:20

ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов

08:53

Почему капуста вянет на грядке: всё дело в её соседяхВидео

08:50

В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

08:25

Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

08:10

Как на Покровском направлении оккупанты решили повторить операцию "Поток"мнение

07:34

"Я не могу поехать в столицу террориста": Зеленский предложил Путину город для встречи

06:10

Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине?мнение

06:00

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

05:00

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

04:34

Грех ли красить волосы: священник указал на важный нюанс

04:00

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

03:30

Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

Реклама
03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с баскетболистами за 23 секунды

02:45

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

01:38

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:10

Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми

05 сентября, пятница
23:46

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

23:14

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:02

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять