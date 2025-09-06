Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

Количество российских атак уменьшилось, отметили в Госпогранслужбе.

Россияне перебрасывают часть сил из Сумской области на юг - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, DeepState

Главное:

Россияне постепенно отводят силы из Сумской области

Враг перебрасывает войска, в том числе, и на южный фронт

Российские оккупанты постепенно отводят свои подразделения из Сумской области. На Хотинском и Юнаковском направлениях вражеская активность существенно снизилась. Противник перебрасывает силы, в том числе, и на юг. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Атак оккупантов на Сумщине стало меньше

Как рассказал Демченко в эфире телемарафона UA Разом, подразделения, которые держат рубежи на Хотинском и Юнаковском направлениях, говорят, что теперь атак стало гораздо меньше, чем было в начале.

Куда РФ перебрасывает войска

По словам представителя ГПСУ, россияне отводят свои силы, в том числе, и на юг.

"Враг постепенно отводит свои накопленные силы по этому направлению, перебрасывая их в том числе и на юг", - подчеркнул Андрей Демченко.

Что говорит эксперт

Оккупанты хотели приблизиться к Сумам, чтобы повторить историю с Харьковом в 2022 году, когда они близко подошли к городу и наносили удары ствольной артиллерией, сказал Главреду глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"То же самое россияне планировали сделать с Сумами. Они хотели взять под контроль восточную часть Сумской области, выйти на расстояние выстрела из ствольной артиллерии и просто уничтожать город. Путин в своих обращениях пытался завернуть это под вид "буферной зоны" или "демилитаризованной зоны", но по сути речь шла об оккупации. При этом он публично заявил, что не намерен оккупировать Сумы. Это свидетельствовало лишь о том, что, по расчетам российских военных, имеющихся сил в 50-70 тысяч бойцов недостаточно для захвата областного центра. Но он четко дал понять: если украинская оборона на этом отрезке окажется слабой и у них появится ресурс, они осуществят оккупацию.

Захват Сум предполагал бы также перерезание фронтовой логистики между Сумами и Харьковом. Это главная рокадная дорога, и ее потеря привела бы к обвалу северной части фронта и перерезанию сообщения между Харьковом, Сумами и севером Черниговщины", - объяснил эксперт и добавил, что такое вклинивание стало бы для врага плацдармом с целью дальнейшего продвижения.

Кратко о Сумах / Инфографика: Главред

Однако украинские военные пресекли вражеские попытки.

"И вот посмотрим, что произошло: наши силы обороны успешно поразили все основные огневые точки противника, их базы и даже все командование элитных морских пехотинцев - 155-й бригады ВС РФ", - подчеркнул Кузан.

Как сообщал Главред, в Генеральном штабе ВСУ разнесли отчет главы российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы успехах оккупантов на фронте. В Генштабе сказали, что сначала этого года враг потерял погибшими и ранеными почти 210 тысяч солдат. Летнее наступление россиян провалилось.

Оккупанты продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях, считают аналитики DeepState. Зафиксированы продвижения в Юнаковке на Сумщине, Серебрянском лесничестве на Луганщине и вблизи Сичневого Днепропетровской области.

Враг продолжает атаки на Харьковском, Северском направлениях и на локациях в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья, пишут аналитики Института изучения войны. Однако попытки тщетны.

