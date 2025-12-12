Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

Вашингтон не возражает против ударов по российской нефтяной логистике за пределами территориальных вод РФ.

https://glavred.info/world/tramp-ne-protiv-pustit-na-dno-tenevoy-flot-rf-vsplyli-neozhidannye-detali-10723676.html Ссылка скопирована

Украина бьет по танкерам "теневого флота" РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

США фактически разрешили Украине наносить удары по "теневому флоту" РФ

Трамп не возражал против ударов по российской нефтяной логистике

Администрация Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту".

Американские и украинские чиновники, на которых ссылается издание The Atlantic, отмечают, что в отличие от команды Джо Байдена, опасавшейся перерастания конфликта и выступавшей против атак на российские суда в открытом море, новая республиканская администрация заняла гораздо более жёсткую позицию, пишет Deutsche Welle.

видео дня

По данным журналистов, Трамп не возражал против ударов по российской нефтяной логистике за пределами территориальных вод РФ и в ряде случаев даже санкционировал передачу Украине разведданных, использовавшихся для поражения объектов, связанных с нефтяной отраслью России.

Эта скрытая борьба вокруг поставок нефти привела к росту страховых тарифов для судоходных компаний. Несмотря на публичные заявления Трампа о стремлении к миру, его администрация фактически поддержала украинскую стратегию нанесения экономического ущерба России. В октябре США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что частично нарушило экспортные цепочки РФ и привело к снижению цены на российскую нефть на мировом рынке.

Как сообщает The Atlantic, Вашингтон осознаёт возможные последствия для мировой энергетики, но рассматривает такие меры как рычаг давления на Владимира Путина. В США рассчитывают, что ослабление российской нефтяной инфраструктуры вынудит Кремль активнее искать пути для начала переговоров.

СБУ об ударах по важным целям РФ: главное

Беспилотники, задействованные Службой безопасности Украины, успешно поразили российский нефтяной терминал в Приморске — крупнейший порт РФ на Балтике. Как отмечают в СБУ, именно через этот объект проходит транспортировка нефти по Балтийской трубопроводной системе. Атака привела к возгоранию одного из судов в порту и пожару на насосной станции. Отгрузка нефти была полностью остановлена. Предварительные оценки показывают, что остановка экспорта может приносить России до 41 млн долларов убытков в день.

"Теневой флот" РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что танкер "теневого флота" РФ взорвался. Танкер направляется в Грецию, где должны оценить состояние судна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, как сообщал Главред, в мае Евросоюз ввел 17-й пакет санкций против РФ. Санкции были направлены против почти 200 кораблей теневого флота.

Читайте также:

Об источнике: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред