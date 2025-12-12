Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

Главное:
- США фактически разрешили Украине наносить удары по "теневому флоту" РФ
- Трамп не возражал против ударов по российской нефтяной логистике
Администрация Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту".
Американские и украинские чиновники, на которых ссылается издание The Atlantic, отмечают, что в отличие от команды Джо Байдена, опасавшейся перерастания конфликта и выступавшей против атак на российские суда в открытом море, новая республиканская администрация заняла гораздо более жёсткую позицию, пишет Deutsche Welle.
По данным журналистов, Трамп не возражал против ударов по российской нефтяной логистике за пределами территориальных вод РФ и в ряде случаев даже санкционировал передачу Украине разведданных, использовавшихся для поражения объектов, связанных с нефтяной отраслью России.
Эта скрытая борьба вокруг поставок нефти привела к росту страховых тарифов для судоходных компаний. Несмотря на публичные заявления Трампа о стремлении к миру, его администрация фактически поддержала украинскую стратегию нанесения экономического ущерба России. В октябре США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что частично нарушило экспортные цепочки РФ и привело к снижению цены на российскую нефть на мировом рынке.
Как сообщает The Atlantic, Вашингтон осознаёт возможные последствия для мировой энергетики, но рассматривает такие меры как рычаг давления на Владимира Путина. В США рассчитывают, что ослабление российской нефтяной инфраструктуры вынудит Кремль активнее искать пути для начала переговоров.
СБУ об ударах по важным целям РФ: главное
Беспилотники, задействованные Службой безопасности Украины, успешно поразили российский нефтяной терминал в Приморске — крупнейший порт РФ на Балтике. Как отмечают в СБУ, именно через этот объект проходит транспортировка нефти по Балтийской трубопроводной системе. Атака привела к возгоранию одного из судов в порту и пожару на насосной станции. Отгрузка нефти была полностью остановлена. Предварительные оценки показывают, что остановка экспорта может приносить России до 41 млн долларов убытков в день.
"Теневой флот" РФ: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что танкер "теневого флота" РФ взорвался. Танкер направляется в Грецию, где должны оценить состояние судна.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.
Напомним, как сообщал Главред, в мае Евросоюз ввел 17-й пакет санкций против РФ. Санкции были направлены против почти 200 кораблей теневого флота.
Читайте также:
- Путин нацелился на Одессу: FT раскрыли, что готовит Россия и почему Запад бьет тревогу
- Четыре аэропорта приостановили работу: в РФ пожаловались на атаку десятков дронов
- От ударов летели искры: дроны ГУР поразили ряд важных объектов РФ в Крыму
Об источнике: Deutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.
"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).
Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред