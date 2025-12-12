Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

Алексей Тесля
12 декабря 2025, 22:32
51
Вашингтон не возражает против ударов по российской нефтяной логистике за пределами территориальных вод РФ.
У Чорному морі горять танкери РФ
Украина бьет по танкерам "теневого флота" РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • США фактически разрешили Украине наносить удары по "теневому флоту" РФ
  • Трамп не возражал против ударов по российской нефтяной логистике

Администрация Дональда Трампа фактически разрешила Украине наносить удары по российскому "теневому флоту".

Американские и украинские чиновники, на которых ссылается издание The Atlantic, отмечают, что в отличие от команды Джо Байдена, опасавшейся перерастания конфликта и выступавшей против атак на российские суда в открытом море, новая республиканская администрация заняла гораздо более жёсткую позицию, пишет Deutsche Welle.

видео дня

По данным журналистов, Трамп не возражал против ударов по российской нефтяной логистике за пределами территориальных вод РФ и в ряде случаев даже санкционировал передачу Украине разведданных, использовавшихся для поражения объектов, связанных с нефтяной отраслью России.

Эта скрытая борьба вокруг поставок нефти привела к росту страховых тарифов для судоходных компаний. Несмотря на публичные заявления Трампа о стремлении к миру, его администрация фактически поддержала украинскую стратегию нанесения экономического ущерба России. В октябре США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что частично нарушило экспортные цепочки РФ и привело к снижению цены на российскую нефть на мировом рынке.

Как сообщает The Atlantic, Вашингтон осознаёт возможные последствия для мировой энергетики, но рассматривает такие меры как рычаг давления на Владимира Путина. В США рассчитывают, что ослабление российской нефтяной инфраструктуры вынудит Кремль активнее искать пути для начала переговоров.

СБУ об ударах по важным целям РФ: главное

Беспилотники, задействованные Службой безопасности Украины, успешно поразили российский нефтяной терминал в Приморске — крупнейший порт РФ на Балтике. Как отмечают в СБУ, именно через этот объект проходит транспортировка нефти по Балтийской трубопроводной системе. Атака привела к возгоранию одного из судов в порту и пожару на насосной станции. Отгрузка нефти была полностью остановлена. Предварительные оценки показывают, что остановка экспорта может приносить России до 41 млн долларов убытков в день.

"Теневой флот" РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что танкер "теневого флота" РФ взорвался. Танкер направляется в Грецию, где должны оценить состояние судна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, как сообщал Главред, в мае Евросоюз ввел 17-й пакет санкций против РФ. Санкции были направлены против почти 200 кораблей теневого флота.

Читайте также:

Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

нефть Черное море война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

22:38Фронт
РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

21:36Украина
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

Последние новости

23:33

Удары по Москве и блэкаут в РФ: названы вероятные цели для ВСУ

23:33

После скандального признания отца: какая участница вылетела из "Холостяка"

23:05

"Покинул нас": близкие и коллеги Степана Гиги высказались о его смерти

22:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная

22:38

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
22:32

Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

22:22

Угроза "дополнительной очереди": эксперт раскрыл возможный сценарий зимних отключений

22:21

Курил и сам писал песни: какой была жизнь Степана Гиги

22:09

Это не ИИ: как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен

Реклама
21:54

Трижды оказывался под дулом - какой украинский поэт чудом избежал расстрела

21:48

Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

21:36

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

21:02

Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

20:56

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:55

Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

20:53

Декабрь время для "хирургии" сада: почему зимняя обрезка эффективнее весеннейВидео

20:46

Риск ДТП возрастает в разы: какой популярный напиток не стоит употреблять водителям

20:25

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:23

"На протезе еще не выступала": ветеран Руслана Данилкина идет на "Танцы со звездами"

20:22

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

Реклама
20:05

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

19:57

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭКФото

19:56

Как скрыть отросшие корни волос: топ причесок, которые легко повторить дома

19:52

Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

19:45

УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

19:45

Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

19:39

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

19:27

Цены резко упали на 10%: продавцы массово снижают стоимость популярного продукта

19:24

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

19:10

Почему Москва цепляется за "окончательное решение" вопроса территориймнение

19:03

Выборы в Украине: Подоляк назвал три ключевых условия для их проведения

18:42

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

18:41

В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

18:41

Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

18:29

В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка и чудом выжилВидео

18:17

Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

17:58

Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щеткахВидео

17:51

Не только Крым и Донбасс: какие еще ключевые пункты мирного плана Кремль отверг

17:39

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

17:29

Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в сжатые сроки: названы даты

Реклама
16:56

"Довел до слез": Вакарчук расстрогал моментом с подросшими детьмиВидео

16:49

Обязательно ли называть ребенка по церковному календарю - ответ священникаВидео

16:28

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

16:25

Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

16:18

Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

16:06

Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезонеВидео

15:57

Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

15:48

Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в КрымуВидео

15:25

Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

15:24

У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять