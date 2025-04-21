Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ушел с молотка втридорога: Украина выгодно продала российский танкер Nika Spirit

Руслана Заклинская
21 апреля 2025, 19:37
583
Судно было изношено на 80% и требовало инвестиций, но его продали в три раза дороже оценки, говорят в АРМА.
Ушел с молотка втридорога: Украина выгодно продала российский танкер Nika Spirit
АРМА выгодно продало "блокатор" Керченского пролива / Колаж: Главред, фото: АРМА, УНИАН

Главное:

  • АРМА продала российский танкер Nika Spirit
  • Судно продали за 6,43 млн грн - втрое дороже оценочной стоимости
  • Победитель - "Альфа Групп 77" из Кременчуга

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) успешно провело аукцион по продаже российского танкера Nika Spirit, ранее известного под названием Neyma, который был арестован в украинском порту Измаил еще в 2019 году. Судно продали втрое дороже оценочной стоимости. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

По данным агентства, танкер был технически изношенным на 80% и требовал существенных инвестиций на восстановление - не менее 20 миллионов гривен. Несмотря на это, агентству удалось реализовать судна за 6,43 млн грн, что почти втрое превышает его начальную оценку в 2,4 млн грн.

видео дня

Аукцион проводился через государственную электронную платформу Prozorro.Продажи и собрал четырех участников. Победителем торгов стала компания "Альфа Групп 77", зарегистрированная в городе Кременчуг. Ее директором является Виталий Марченко.

"Этот кейс является примером того, как продажа арестованных судов может напрямую наполнять Государственный бюджет Украины. Сейчас в управлении АРМА находится 16 арестованных судов. И наша принципиальная позиция - такие активы должны передаваться в АРМА именно для реализации, а не в управление", - заявила глава АРМА Елена Дума.

История судна

Танкер Nika Spirit был построен в 1989 году как транспортное средство для перевозки нефтепродуктов. Во время службы под российским флагом судно носило название Neyma. Его задержали 29 июля 2019 года по решению суда, когда оно прибыло на ремонт в Измаил. Владельцем в то время было ООО "Альтомар Шиппинг" из Краснодарского края РФ.

Судно было непосредственно привлечено к инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда российские силовики захватили три украинских военных корабля ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу") и 24 украинских моряка. Танкер использовался для блокирования прохода через Керченский пролив.

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи - что известно

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе у побережья временно оккупированного Крыма начали тонуть два российских танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", каждый из которых перевозил более 4 тонн мазута. Суда раскололись пополам из-за сильных волн.

Танкерная авария у Керченского пролива произошла из-за того, что российские суда "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" были речного класса и непригодны для плавания в открытом море во время шторма. Как отметил эксперт Андрей Клименко, погодные условия значительно превышали допустимые параметры для этих устаревших судов, построенных еще в 1969 и 1973 годах.

Как сообщал Главред, два российских танкера затонули возле Керченского пролива не из-за шторма, а из-за халатности, заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, старые речные суда вышли в море при неблагоприятных погодных условиях и не выдержали нагрузки.

Читайте также:

Что такое АРМА

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску/возврату активов; сокращенное название согласно официальному сайту - Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА) - центральный орган исполнительной власти Украинысо специальным статусом, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или по управлению активами, на которые наложен арест или которые конфискованы в уголовном производстве, или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

военный корабль новости Украины танкер NEYMA война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ отбросили россиян на юге, РФ продвинулась в двух областях – DeepState

ВСУ отбросили россиян на юге, РФ продвинулась в двух областях – DeepState

21:21Украина
"Есть хорошие шансы": Трамп сказал, когда Украина может заключить соглашение с РФ

"Есть хорошие шансы": Трамп сказал, когда Украина может заключить соглашение с РФ

20:33Война
Зеленский анонсировал дату новых переговоров о мире и назвал цель Украины

Зеленский анонсировал дату новых переговоров о мире и назвал цель Украины

20:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь

Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь

Последние новости

21:21

ВСУ отбросили россиян на юге, РФ продвинулась в двух областях – DeepState

20:57

Польза для мозга и контроль веса: 9 преимуществ грецких орехов

20:51

Чем может быть опасно 30-дневное перемирие: эксперт описал угрозу

20:33

"Есть хорошие шансы": Трамп сказал, когда Украина может заключить соглашение с РФ

20:18

Зеленский анонсировал дату новых переговоров о мире и назвал цель Украины

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарЭкономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар
20:00

Жара налетела на Украину: как быстро охладить салон авто без кондиционера

19:52

Звезда "Сумерек" официально заключила брак со своей любимой девушкой

19:51

США могут признать Крым российским: у Зеленского резко отреагировали на слухи

19:37

Ушел с молотка втридорога: Украина выгодно продала российский танкер Nika Spirit

Реклама
19:29

Финансовый прогноз по месяцу рождения: когда рождаются настоящие миллионеры

19:28

"Подвешенная ситуация": Коляденко рассказал, когда закончится война в Украине

19:17

На повестке один вопрос: у Путина заговорили о переговорах с Украиной

19:15

На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

19:10

Правый берег Оскола: куда двинулись оккупанты?мнение

18:59

Самый молодой кардинал из Тернополя: украинца рассматривают как нового Папу

18:55

Тест на IQ: только 5% гениев могут найти фальшивого врача за 5 секунд

18:43

Приедет ли Трамп в Москву на 9 мая: что говорят в Кремле

18:43

Всеми любимый салат Мимоза заиграет новыми вкусами - оригинальный рецепт

18:31

Евро взлетел до нового максимума: каким будет курс валют с 22 апреля

18:19

Россиян взяли в плен на Курщине: десантники ВСУ захватили подразделение армии РФВидео

Реклама
18:05

Миссия по защите неба над Украиной: как выглядит европейский план безопасности

18:04

Тарас Цымбалюк впервые станет отцом - СМИ

17:51

"У подъезда дежурит микроавтобус": Ефремов отказался выходить из дома

17:31

РФ пытается захватить территорию Сумщины: Сырский рассказал о наступлении РФ

17:28

Украина может вернуть ядерный статус за четыре года: в РФ удивили заявлением

17:18

Путин признал удары по гражданским объектам и ответил на предложение Зеленского

17:10

Тотальная экономия места в шкафу: как правильно хранить зимние пуховики

16:49

Почему не растет укроп на огороде: основные причины

16:46

Бензин изменит состав: что нужно знать водителям с 1 мая

16:37

Время ограничено: украинцы до 1 мая должны уплатить обязательный налог

16:32

Лучшие авто с пробегом: автомеханик назвал ТОП-2 модели, которые не подведут

16:29

ВСУ разнесли "гнездо" дронов в Курской области - у РФ большие потери

16:25

Ракета "Длинный Нептун" может устроить блэкаут в Москве: эксперт сделал прогнозВидео

16:15

"Редкий случай": Миша Кацурин рассказал, в чем уникальность Dorofeeva

16:04

Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

16:04

Цены на топливо в Украине упадут на 2-3 гривны за литр: эксперт озвучил условие

16:00

Первая неделя после Пасхи: что нельзя делать в Светлую седмицу

15:54

Фортуна ворвется успехом: 4 знака, которым повезет больше всего до начала мая

15:46

Чем запомнился Папа Римский Франциск: самые громкие заявления об Украине

15:43

Маскировались под ТЦК и похищали людей: в Одессе задержали трех псевдовоенных

Реклама
15:38

Зачем на самом деле Путин объявил "Пасхальное перемирие": в СНБО раскрыли сценарий

15:29

Украинцам будут выделять 500 гривен на оплату коммуналки: как оформить помощь

15:04

Сколько часов должна спать собака: ветеринар дал неожиданный ответ

14:30

Как Москва представляет мир с Украиной: Кремль дал ответ на заявление Трампа

14:13

Светлый вторник: что можно и нельзя делать 22 апреля

14:12

Евровидение-2025: какое место Украина займет в финале конкурса

14:11

Цены подскочат: эксперт предупредил, что в Украине повысят тарифы на воду

14:09

Конец света после смерти Папы: ученые нашли жуткое пророчество

14:06

"Молился за мир и украинцев": как в Украине и мире реагируют на сметь Папы Франциска

14:02

Наталка Денисенко сделала громкое заявление после известия о разводе с мужем

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять