Ушел с молотка втридорога: Украина выгодно продала российский танкер Nika Spirit

Судно было изношено на 80% и требовало инвестиций, но его продали в три раза дороже оценки, говорят в АРМА.

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АРМА выгодно продало "блокатор" Керченского пролива / Колаж: Главред, фото: АРМА, УНИАН

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АРМА продала российский танкер Nika Spirit

Судно продали за 6,43 млн грн - втрое дороже оценочной стоимости

Победитель - "Альфа Групп 77" из Кременчуга

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) успешно провело аукцион по продаже российского танкера Nika Spirit, ранее известного под названием Neyma, который был арестован в украинском порту Измаил еще в 2019 году. Судно продали втрое дороже оценочной стоимости. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

По данным агентства, танкер был технически изношенным на 80% и требовал существенных инвестиций на восстановление - не менее 20 миллионов гривен. Несмотря на это, агентству удалось реализовать судна за 6,43 млн грн, что почти втрое превышает его начальную оценку в 2,4 млн грн.

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Аукцион проводился через государственную электронную платформу Prozorro.Продажи и собрал четырех участников. Победителем торгов стала компания "Альфа Групп 77", зарегистрированная в городе Кременчуг. Ее директором является Виталий Марченко.

"Этот кейс является примером того, как продажа арестованных судов может напрямую наполнять Государственный бюджет Украины. Сейчас в управлении АРМА находится 16 арестованных судов. И наша принципиальная позиция - такие активы должны передаваться в АРМА именно для реализации, а не в управление", - заявила глава АРМА Елена Дума.

История судна

Танкер Nika Spirit был построен в 1989 году как транспортное средство для перевозки нефтепродуктов. Во время службы под российским флагом судно носило название Neyma. Его задержали 29 июля 2019 года по решению суда, когда оно прибыло на ремонт в Измаил. Владельцем в то время было ООО "Альтомар Шиппинг" из Краснодарского края РФ.

Судно было непосредственно привлечено к инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда российские силовики захватили три украинских военных корабля ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу") и 24 украинских моряка. Танкер использовался для блокирования прохода через Керченский пролив.

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи - что известно

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе у побережья временно оккупированного Крыма начали тонуть два российских танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", каждый из которых перевозил более 4 тонн мазута. Суда раскололись пополам из-за сильных волн.

Танкерная авария у Керченского пролива произошла из-за того, что российские суда "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" были речного класса и непригодны для плавания в открытом море во время шторма. Как отметил эксперт Андрей Клименко, погодные условия значительно превышали допустимые параметры для этих устаревших судов, построенных еще в 1969 и 1973 годах.

Как сообщал Главред, два российских танкера затонули возле Керченского пролива не из-за шторма, а из-за халатности, заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, старые речные суда вышли в море при неблагоприятных погодных условиях и не выдержали нагрузки.

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Что такое АРМА Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску/возврату активов; сокращенное название согласно официальному сайту - Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА) - центральный орган исполнительной власти Украинысо специальным статусом, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или по управлению активами, на которые наложен арест или которые конфискованы в уголовном производстве, или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

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