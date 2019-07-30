Суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma

Танкер Neyma / Reuters

В Украине судьи признали правомерность действий украинских правоохранителей и сотрудников СБУ во время проведения 25 июля обыска российского танкера Neyma ( блокировавшего украинские военные суда Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу в Керченском проливе) и решил наложить на него арест.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал руководитель Главной военный прокуратуры Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства суд наложил арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", - написал он.

Напомним, ранее, 25 июля, сотрудники СБУ в результате спецоперации задержали российский танкер Neyma. Позднее представители официального Киева сообщали, что это судно принимало участие в блокировке украинских военных кораблей в ноябре минувшего года во время атаки россиян из Пограничного управления ФСБ в Керченском проливе.

Далее, в российском МИД заявил о том, что если СБУ "захватило россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права".

Позднее представитель компании-судовладельца Альтомар Шиппинг публично заявил о том, что экипаж Neyma после допроса был отпущен домой.

Затем, журналист Юрий Бутусов написал в Facebook о том, что операцию по задержанию российского танкера санкционировал лично президент Украины Владимир Зеленский.