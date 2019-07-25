Зеленский разрешил: Журналист рассказал, как президент Украины утвердил задержание танкера Neyma

танкер Neyma / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский своей санкцией утвердил проведенную в чертверг, 25 июля, операцию по задержанию российского танкера Neyma и его экипажа в порту Измаила.

Такую информацию через свою страницу в социальной сети Facebook озвучил известный журналист Юрий Бутусов.

"Первая антироссийская операция Зеленского - президент санкционировал задержание российского судна "Нейма", причастного к захвату украинских катеров в Керченском проливе", − написал он.

Напомним, ранее сотрудники СБУ в результате спецоперации задержали российский танкер Neyma. Позднее представители официального Киева сообщали, что это судно принимало участие в блокировке украинских военных кораблей в ноябре минувшего года во время атаки россиян из Пограничного управления ФСБ в Керченском проливе.

Далее, в российском МИД заявил о том, что если СБУ "захватило россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права".

Позднее представитель компании-судовладельца Альтомар Шиппинг публично заявил о том, что экипаж Neyma после допроса был отпущен домой.