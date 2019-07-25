Зеленский разрешил: Журналист рассказал, как президент Украины утвердил задержание танкера Neyma

Согласно высказыванию журналиста Юрия Бутусова, президент Украины Владимир Зеленский совершил свою первую антироссискую операцию
Украинский президент Владимир Зеленский своей санкцией утвердил проведенную в чертверг, 25 июля, операцию по задержанию российского танкера Neyma и его экипажа в порту Измаила.
Такую информацию через свою страницу в социальной сети Facebook озвучил известный журналист Юрий Бутусов.
"Первая антироссийская операция Зеленского - президент санкционировал задержание российского судна "Нейма", причастного к захвату украинских катеров в Керченском проливе", − написал он.
Напомним, ранее сотрудники СБУ в результате спецоперации задержали российский танкер Neyma. Позднее представители официального Киева сообщали, что это судно принимало участие в блокировке украинских военных кораблей в ноябре минувшего года во время атаки россиян из Пограничного управления ФСБ в Керченском проливе.
Далее, в российском МИД заявил о том, что если СБУ "захватило россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права".
Позднее представитель компании-судовладельца Альтомар Шиппинг публично заявил о том, что экипаж Neyma после допроса был отпущен домой.