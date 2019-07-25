Задержание российского танкера: стало известно о судьбе экипажа

25 июля 2019, 17:04

Опубликованы фото российских паспортов экипажа танкера.

Nika Spirit, Neyma
Задержанный российский танкер Nika Spirit (Neyma) / Reuters

Экипаж задержанного в Украине российского танкера Nika Spirit Neyma отпустили домой, сообщил представитель компании-судовладельца Альтомар Шиппинг.

Как сообщает РИА Новости, на задержанном судне могли находиться от 11 до 16 моряков.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела телефонный разговор с Уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой по поводу информации в СМИ о задержания танкера Neyma.

"В ходе беседы Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи. Людмила Денисова со своей стороны обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна. Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог", - говорится в сообщении пресс-службы Москальковой.

Отметим, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook снимок с паспортами РФ, предположительно членов экипажа задержанного танкера.

/ Фейсбук А.Матиоса

Напомним, ранее СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma.

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Россия моряки экипаж Украина танкер NEYMA
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