Изъяли документы и записи радиопереговоров: СБУ показала видео задержания российского танкера

На задержанном танкере СБУ провела обыск / Скрин с видео

СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma в Керченском проливе.

При этом в ведомстве уточнили, что на задержанном танкере следователи Службы безопасности провели обыск. В итоге они изъяли документы, бортовые журналы и записи радиопереговоров.

"Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве", — уточнили там.

В ведомстве подчеркнули, что все следственные действия следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников были "санкционированы украинским судом".

Напомним, как стало известно 25 июля, СБУ задержала российский танкер Neyma. Украинская сторона сообщила, что танкер участвовал в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.