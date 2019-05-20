В Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков

Украинские военнопленные в зале суда / Twitter.com bankomet

В Москве городской суд принял решение признать законным продление ареста четырём украинским военнопленным морякам.

Таким образом судья отклонил апелляцию защиты и оставил в силе решение Лефортовского районного суда Москвы о продлении ареста морякам до 24 июля.

Как передает УНИАН, решение принято в отношении "первой" четвёрки украинских военных, в которую входит: Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко.

Отмечается, что украинские военные решения суда восприняли словами: "Слава Украине".

Читайте такжеЗахват украинских моряков: посол рассказал, чего ждать Украине от трибунала ООНПри этом украинских военнопленных в зале суда содержали в прозрачном боксе и пообщаться с ними не было возможности. Заседание прошло в закрытом режиме.

Поддержать украинских моряков прибыли дипломаты стран Евросоюза, украинские консулы и неравнодушные москвичи.

После обеда назначено судебное заседание по "второй четверке": Роман Мокряк, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско и Евгений Семидоцкий.

25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру Яни Капу и катерам Бердянск и Никополь, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО Лефортово и Матросская тишина. 26 января раненых украинских моряков перевели из Матросской тишины в Лефортово.

Напомним, в трибунале ООН состоялись слушания по делу о незаконно захваченных РФ украинских моряках.