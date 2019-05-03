РФ отказалась участвовать в слушаниях трибунала по захваченным украинским морякам

3 мая 2019, 11:42

Решение Трибунала будет принято до конца мая, сообщила Елена Зеркаль.

Суд над украинскими моряками
Суд над украинскими моряками / Twitter.com bankomet

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила о том, что Россия отказалась участвовать в публичных слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву, которые должны состояться 10-11 мая, относительно требования Украины освободить захваченных в ноябре прошлого года украинских моряков и судов.

Замминистра иностранных дел напомнила, что в 2013 году Россия отказалась участвовать в деле относительно нидерландского судна Arctic Sunrise с активистами Greenpeace на борту, которых незаконно задержали россияне. По ее словам, аргументы сторон (письменные документы и расшифровка выступлений) будут доступны уже во время слушаний. Украинская сторона будет готова предоставлять комментарии и объяснения, а решение Трибунала будет принято до конца мая.

"И даже если Россия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это никакая не услуга, а исполнение решения трибунала", - подчеркнула Зеркаль в Facebook.

Она добавила, что несмотря на то, что Россия отказалась участвовать в Трибунале по делк Arctic Sunrise, слушания состоялись, и РФ обязали освободить экипаж судна и вернуть корабль.

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"В конце концов, Россия же выполнила решение Трибунала, но, конечно, в присущей ей манере, представляя для внутреннего потребителя это событие исключительно как жест доброй воли", - резюмировала Зеркаль.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-Морских Сил Украины. В частности, в результате атаки был поврежден главный двигатель судна.

Российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу. В плен попали 24 украинских моряка, некоторые из них были ранены, потом их арестовали.

Украина 16 апреля обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) насчет применения против России временных мер для немедленного освобождения 24 украинских моряков.

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Россия ООН трибунал моряки Елена Зеркаль
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