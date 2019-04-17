"Закрытый режим": в России суд принял новое решение по пленным украинским морякам

17 апреля 2019, 20:35

Московский суд решил, что военнопленные украинцы должны находиться под стражей почти до конца июля.

суд, молоток
суд, молоток / delate.info

В столице РФ Москве Лефортовский районный суд в среду, 17 апреля, на протяжении дня удовлетворил ходатайства следователей и еще на три месяца продлил арест 24 украинским морякам, захваченным россиянами в Черном море.

Заседания суда проходили в закрытом режиме, военнопленных разделили на группы, их приехали поддержать родственники, а также украинские и западные дипломаты, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

По сведениям агентства, суд решил, что моряки должны находиться под стражей до 24 июля.

"Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека. До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех четверок, после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих…", — отмечается в материале.Читайте такжеГенерал-разведчик назвал условие, при котором РФ может отпустить украинских моряков

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-Морских Сил Украины. В частности, в результате атаки был поврежден главный двигатель судна.

В так называемом пограничном управлении российской Федеральной службы безопасности по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Позже появилась информация, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу. В плен попали 24 украинских моряка, некоторые из них были ранены, потом их арестовали.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Потом украинский лидер подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Срок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

Украина 16 апреля обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) насчет применения против России временных мер для немедленного освобождения 24 украинских моряков.

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Россия Москва суд моряки
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