Опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе

В результате атаки российских кораблей на украинские бронекатера "Никополь" и "Сумы", а также буксир "Яны Капу" были захвачены 24 украинских моряка.

В Сети появился полный список украинских моряков, оказавшихся в российском плену.

Данные обнародовал в Facebook журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Так, в плену россиян находятся следующие украинские моряки:

Будзыло Ю.А.

Зинченко В.А.

Опрыско А.А.

Цыбизов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцкий Е.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чулиба С.Р.

Мельничук О.М.

Небылица Б.П.

Костышин В.А.

Попов С.Н.

Безъязычный Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Эйдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лисовой В.В.

Гриценко Д.В.

Наумлюк добавил, что в результате атаки пострадали моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

Он подчеркнул, что в Керченской больнице находятся вышеуказанные трое моряков, остальных же моряков перевезли в Симферополь.

Напомним, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В результате столкновения военнослужащие Украины получили ранения.