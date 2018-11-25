Таран буксира у Крымского моста: что известно о вооруженной провокации России

25 ноября 2018, 17:31

Появление украинского буксира и двух малых бронекатеров вызвало переполох в РФ.

Российский корабль
РФ пошла на таран украинского буксира / facebook.com/Andrii Klymenko

В воскресенье, 25 ноября, противостояние вокруг Керченского пролива и Азовского моря перешло в новую фазу. Россия при подходе к Крымскому мосту атаковала украинский буксир, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами шел в Азовское море.

Вооруженная провокация России

Российский пограничный корабль протаранил в Азовском море буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

"Сегодня, 25 ноября, корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. О намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", пскр "Дон", катера типа "Мангуст", мпк "Суздалец" предприняли откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.

Атака на украинский буксир / @navy.mil.gov.ua

При этом отмечается, что пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утерян спасательный плотик.

В командовании ВМС ВСУ подчеркивают, что диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями.

Российская версия тарана украинского буксира

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что украинские корабли пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды России.

"Сегодня утром около 07:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря", - говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что корабли Украины "вошли в российские территориальные воды" и направились к Керченскому проливу. При этом в российском ведомстве заявили, что у них не было заявки на проход кораблей и в график прохода они не были включены.

Что известно о судьбе украинского и российского судов

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Олег Чалый сообщил о том, что экипаж украинского рейдового буксира "Яны Капу" не пострадал во время тарана российским военным кораблем.

Рейдовый буксир
Рейдовый буксир "Яны Капу" / А.Олейник/forums.airbase.ru

При этом в пресс-службе ВМС ВС Украины заверили, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполя, несмотря на противодействие РФ.

"Экипаж украинского рейдового буксира не пострадал от тарана российским кораблем", - подчеркнул он.

Чалый добавил, что Украина предупреждала РФ об этом плановом переходе, поэтому действия России являются нарушением конвенции по морскому праву и договора о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива.

Главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил буксир Военно-морских сил Украины "Яны Капу" и получил пробоину.

Инцидент произошел в 08:26, судно РФ борется за живучесть, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"... "Дон" получил себе пробоину 1х1 метр... Заметим, что этот "Дон" — это фактически большой океанский буксир с пушками ...", — отметил автор.

Российский корабль
Российский корабль "Дон" / facebook.com/Andrii Klymenko

Россия перекрыла проход через Керченский пролив

После инцидента с тараном украинского буксира, Россия закрыла для прохода гражданских судов Керченский пролив, который соединяет Чёрное и Азовское моря.

Отметим, что информацию о закрытии канала для прохода гражданских судов подтвердил РИА Новости гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Как сообщает КерчьИНФО, российское судно перекрыло проход украинским военным кораблям под арками Крымского моста.

Также в Сети появились фото прохода под Крымским мостом, перекрытого РФ.

  • РФ перекрыла проход под Керченским мостом kerchinfo.com
  • РФ перекрыла проход под Керченским мостом kerchinfo.com
  • РФ перекрыла проход под Керченским мостом kerchinfo.com

Реакция на таран украинского буксира

В МИД Украины отреагировали на вооруженную провокацию российских кораблей в Керченском проливе, во время которых был протаранен украинский рейдовый буксир "Яны Капу".

В официальном заявлении МИД говорится о том, что провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях являются нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море преступили черту и стали уже агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу относительно кораблей ВМС ВС Украины", - сказано в документе.

Кроме того, в МИД Украины подчеркнули, что примут все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования.

"Также безотлагательно будем информировать партнеров о агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", - подчеркивают в МИД.

  • Атакованные Россией украинские корабли РБК
  • Атакованные Россией украинские корабли РБК
  • Атакованные Россией украинские корабли РБК
  • Атакованные Россией украинские корабли РБК

Агрессия России против украинских кораблей ставит крест на пользе для нашей страны соглашения 2003 года по Азову, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Он также считает, что "эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 года по Азову хоть в чем-то полезном для Украины".

Бабин указал, что российские корабли всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня.

В Европейском парламенте прокомментировали конфликт, произошедший в воскресенье, 25 ноября, между кораблями России и Украины в акватории Азовского моря.

Как написала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter немецкий политик и депутат ЕП Ребекка Хармс, руководству всех стран Европы нужно обратить гораздо больше внимания на российско-украинское противостояние на Азове.

"Эскалации в Азовском море − это серьезно и требует больше вашего внимания", − написала она.

Что происходит в Керченском проливе

После тарана украинского буксира, военные РФ направили свои ударные вертолеты к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины по Азовскому морю.

Ситуация в Керченском проливе / marinetraffic.com

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ВМС в социальной сети Facebook. "В 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины", − говорится в тексте.

Отметим, что по данным росСМИ, российские военные самолёты Су-25 патрулируют район Керченского пролива.

Отметим, что по информации kerch.com.ru, группа из трех кораблей, прошла под аркой Керченского моста и в настоящее время проходит по Керченскому проливу в направлении акватории Азовского моря.

"В 14:40 баржу, перекрывавшую фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в сторону Азовского моря", - говорится в сообщении.

  • РФ заблокировала проход под Крымским мостом kerch.com.ru
  • РФ заблокировала проход под Крымским мостом kerch.com.ru
  • РФ заблокировала проход под Крымским мостом kerch.com.ru
  • РФ заблокировала проход под Крымским мостом kerch.com.ru
  • РФ заблокировала проход под Крымским мостом kerch.com.ru
  • РФ заблокировала проход под Крымским мостом kerch.com.ru

В ВМС Украины сообщили, что в 13.50 по киевскому времени через Керченский пролив свободно прошли морской тральщик ЧФ РФ "Адмирал Захарин" и 2 катера типа "Раптор" ПС ФСБ РФ. Причем этому прохода не мешал танкер, которым Россия блокирует Керченский пролив.

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Буксир Таран ВМС Керченский пролив Азовское море
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