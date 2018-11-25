В Азовском море корабль россиян протаранил украинский буксир

Иллюстративное фото / qha.com.ua

В воскресенье, 25 ноября, во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль РФ протаранил буксир Военно-морских сил Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице украинских ВМС в социальной сети Facebook.

Согласно тексту, во время перехода Керченского пролива пограничные корабли РФ моделей "Соболь", "Дон", катера моделей "Мангуст" и "Суздалец" агрессивно прореагировали против украинских кораблей.

"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное (тросовое − "Главред") ограждение, оказался потерян спасательный плотик", − написали представители ВМС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские пограничники обнаружили наличие в Азовском море не менее 120 кораблей РФ.