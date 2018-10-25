Пограничники сообщают о наличии в Азовском море не менее 120 кораблей РФ - СМИ

ГПСУ опасается попытки России захватить всю акваторию Азовского моря / dpsu.gov.ua

Россия стремительно наращивает свое вооруженное присутствие на территории Азовского моря; уже сейчас в акватории сконценрировано не менее 120 кораблей и катеров российского военно-морского флота, и перебрасываются новые.

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были внутренними водами Российской Федерации доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - заявил первый заместитель председателя ГПСУ Василий Серватюк, передает "Лига.Новости".

По его словам, сейчас а Азовское море направляется еще один российский военный корабль - "Стерегущий". Серватюк отметил, что "ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая" - ГПСУ побаивается, что Россия может попытаться захватить акваторию моря.