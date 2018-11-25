Атака РФ в Азове: шесть украинских моряков получили ранения

25 ноября 2018, 22:55

При захвате украинских катеров россиянами получили ранения моряки, сообщили в ВМС Украины.

таран

ВМС Украины сообщили о 6 раненых при захвате украинских катеров россиянами.

Кроме того, военно-морское ведомство опровергло информацию о том, что украинские корабли возвращаются в Бердянск.

По оперативной информации МБАК Бердянск и РБК Яны Капу захвачены и находятся на буксире.

МБАК Никополь заблокирован и следует в сопровождении российских кораблей. 6 украинских военнослужащих получили ранения.Ранее ФСБ РФ сообщили, что три судна ВМС Украины, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. 

Читайте также"Война или очередной позор?": соцсети обсуждают схватку кораблей РФ и Украины в АзовеНапомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

Главред собрал и систематизировал всю информацию о том, как развивался конфликт.

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Напомним, 25 ноября, противостояние вокруг Керченского пролива и Азовского моря перешло в новую фазу. Россия при подходе к Крымскому мосту атаковала украинский буксир, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами шел в Азовское море.

В Федеральной службе безопасности заявили, что украинские корабли пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды России.

Как сообщил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил буксир Военно-морских сил Украины "Яны Капу" и получил пробоину.

После инцидента с тараном украинского буксира, Россия закрыла для прохода гражданских судов Керченский пролив, который соединяет Чёрное и Азовское моря.

Как заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, агрессия России против украинских кораблей ставит крест на пользе для нашей страны соглашения 2003 года по Азову.

Отметим, что после тарана украинского буксира, военные РФ направили свои ударные вертолеты и самолеты к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.

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Россия Украина ФСБ Буксир Таран Азовское море ВМС Украины
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