Россия закрыла Керченский пролив после тарана украинского буксира кораблем РФ

25 ноября 2018, 14:22

Корабли ВМС Украины на предельной скорости движутся в направлении Керченского пролива, заявили в ФСБ.

Бронекатер Гюрза-М
Бронекатер Гюрза-М / Википедия

Россия закрыла для прохода гражданских судов Керченский пролив, который соединяет Чёрное и Азовское моря.

"(Канал, - ред.) закрыт для прохода гражданских судов", - сказал осведомленный источник агентства Интерфакса.

Отметим, что информацию о закрытии канала для прохода гражданских судов подтвердил РИА Новости гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Как сообщает КерчьИНФО, российский сухогруз перекрыл проход украинским военным кораблям под арками Крымского моста.

Помимо этого, возле арки находятся три российских военных катера и над мостом кружат два военных вертолёта.

  • РФ перекрыла проход под Керченским мостом kerchinfo.com
  • РФ перекрыла проход под Керченским мостом kerchinfo.com
  • РФ перекрыла проход под Керченским мостом kerchinfo.com

В то же время, по данным ФСБ России, корабли Военно-морских сил Украины на предельной скорости движутся в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной российскими кораблями.

"Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса "Гюрза", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Напомним, представители ФСБ обвинили украинские корабли в нарушении госграницы РФ и опасных маневрах.

Позже в ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа рейдового буксира "Яны Капу".

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Россия Украина Керченский пролив
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