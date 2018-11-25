Таран украинского буксира: в "ФСБ по Крыму" обвинили корабли ВМС в опасных маневрах

25 ноября 2018, 11:15

Суда флота Украины следовали к Керченскому проливу, отметили оккупанты.

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В "ФСБ по Крыму" утверждают, что украинские корабли нарушили границу России и опасно маневрировали / lenta.ru

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по захваченному Крыму сообщили, что в воскресенье утром, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины "нарушили госграницу РФ и опасно маниврировали".

Украинские суда "пересекли границу, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России", пишет ТАСС со ссылкой на данные оккупантов.

По сведениям агентства, "пограничная служба принимала все меры для обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов" в акваториях Азовского и Черного морей.

"… корабли следуют к Керченскому проливу, где в соответствии с графиком действует разрешительный порядок движения и стоянки судов… опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", — обвинили в "ФСБ по Крыму" суда Украины.

Ранее сообщалось, что 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиарда гривен убытков.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море. Позже в Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Территориальное море России — это примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль (более 19 километров), отмеряемых от исходных линий (в частности, от линии наибольшего отлива вдоль берега).

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ФСБ Крым Буксир море
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