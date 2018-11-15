В Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря

15 ноября 2018, 23:55

Причиной послужил арест украинской стороной судов, заходивших в порты Крыма.

В России грозят перекрыть Азовское море для Украины / Фото: Facebook/Франц Клинцевич

В России заявили о намерении перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.

Об этом заявил в Facebook член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, комментируя задержание Украиной российских судов, посетивших аннексированный Крым.

Чиновник убежден, что Украина "реально разрывает" соглашение об Азовском море своими действиями.

Действия Киева, по мнению Клинцевича, являются "явным беспределом".

"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма.Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать. По сути Украина сама реально разрывает соглашении об Азовском море, от которого только она и пострадает", - написал российский чиновник.

/ Фото: Facebook/Франц Клинцевич

Напомним, помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма.

Как известно, ранее в Украине сорвалась продажа задержанного в Украине российского судна "Норд".

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Россия Украина Крым суда перекрытие Азовское море Франц Клинцевич
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