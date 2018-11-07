В Украине сорвалась продажа российского судна "Норд": стала известна причина

Судно "Норд" / dpsu.gov.ua

Аукцион, на котором планировалось продать арестованное украинскими пограничниками рыбацкое суднл под российским флагом "Норд", не состоялся из-за отклонения заявок всех покупателей.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале украинского госпредприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом". Согласно обнародованным данным, всего на торги по "Норду "было подано двенадцать заявок от участников, но все они были отклонены.

Причины отклонения заявок пока держатся в тайне сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия обменяла украинских моряков на экипаж "Норда".