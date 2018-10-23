Украина выставила российское судно "Норд" на продажу

Российское судно "Норд"

Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) объявила аукцион по продаже арестованного российского судна "Норд".

"Судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область РФ). Длина - 23,6 метра. Ширина - 6,5 м. Мощность главного двигателя - 165 кВт. Чистая вместимость - 32 тонн", - говорится в описании лота.

Средства от продажи судна средства будут переданы Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) в качестве компенсации за обслуживание судна во время ареста.

В управление АРМА "Норд" передали по решению Херсонского горсуда 19 октября.

В конце августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой добиться разрешения на пересечение границы членам экипажа судна "Норд".

По ее словам, стороны могли бы "зеркально решить проблему" - обменять экипаж "Норда" на экипаж украинского судна "ЯМК-0041".

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.