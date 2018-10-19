Украина конфисковала российское судно "Норд"

Судно "Норд" попало под арест / Фото: ark.gp.gov.ua

Базирующаяся в Киеве прокуратура Крыма передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, арестованное крымское рыболовецкое судно "Норд".

"Цель передачи судна — осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства", - цитирует пресс-служба ведомства начальника управления прокуратурой Евгения Комаровского.

В сообщении сказано, что судно сейчас находится в порту "Бердянск", где на его содержание тратятся немалые средства из бюджета.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

Как ранее сообщалось, Москалькова высказала мнение, что экипаж судна "Норд" можно было бы обменять на экипаж украинского судна "ЯМК-0041".

Позже стало известно, что Украина готова освободить экипаж суда "Норд" при условии, что моряки получат украинские паспорта.