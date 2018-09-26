Названо условие освобождения экипажа судна "Норд"

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Украина готова освободить экипаж суда "Норд" при условии, что моряки получат украинские паспорта.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает "Интерфакс".

"Моя украинская коллега Людмила Денисова озвучила позицию Украины, что передвижение и возвращение в семью моряков "Норда" возможно только в том случае, если они получат украинские паспорта", - сказала Москалькова.

Сами моряки, по ее словам, считают такое предложение "абсурдным", так как у них есть российские паспорта.

Ранее Москалькова высказала мнение, что экипаж судна "Норд" можно было бы обменять на экипаж украинского судна "ЯМК-0041".

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

"В ходе проверки установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь", - сообщали тогда в ГПСУ.