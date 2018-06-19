Херсонский суд разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым

19 июня 2018, 16:06

Суд отклонил ходатайство прокуроров.

Владимир Горбенко

Херсонский горсуд разрешил задержанному в Украине капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко выехать в аннексированный Крым, отказав стороне обвинения продлить запрет на выезд из страны.

Об этом говорится в постановлении суда от 8 июня, опубликованном в государственном реестре судебных решений.

Суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, а именно прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или суда и не посещать Крым.

Отказ суд мотивировал тем, что "согласно закону, сторона обвинения должна подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств". Решение суда обжалованию не подлежит.

"УПК Украины не предусматривает возможности обращения к следственному судье с отдельным ходатайством о продлении сроков выполнения обязательств, а потому при необходимости продления этого срока обращение к следственному судье оформляется ходатайством о продлении сроков действия меры пресечения. Поскольку прокурор не обращался с ходатайством о продлении срока применения меры пресечения, а лишь просит продлить срок возложенных обязательств, что не предусмотрено УПК Украины, соответственно, указанное ходатайство не может быть удовлетворено", - сказано в тексте постановления.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

"В ходе проверки установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь", - сообщали в Госпогранслужбе.

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Украина Крым Норд Владимир Горбенко
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