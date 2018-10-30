Россия обменяла украинских моряков на экипаж задержанного судна "Норд"

Экипаж судна "Норд" обменяли на украинских моряков / Politeka

Семерых украинских моряков обменяли на семерых моряков задержанного судна "Норд". Россиян уже доставили в аннексированный Крым.

"Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", — говорится в заявлении пресс-службы уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

При этом на территории Украины до сих пор остается капитан "Норда" Владимир Горбенко, так как против него украинские правоохранители возбудили уголовное дело.

Читайте такжеКрымские оккупанты пришли в ярость из-за продажи судна "Норд"Напомним, рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

Как сообщалось, днем 10 апреля капитана российского сейнера "Норд" выпустили из СИЗО. При этом Горбенко должен был дать показания в СБУ.

Напомним, ранее украинский суд принял решение по членам экипажа российского судна "Норд". Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).