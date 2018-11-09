В ООС предупредили об эскалации конфликта в Азовском море

Российские оккупанты усиливают эскалацию в Азовском море. И в контексте создания предпосылок противодействия им Мариупольское направление является одним из важнейших.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев, отмечается в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

Наев также отметил, что именно Объединенные силы, в основном, гарантируют мир и безопасность на Донбассе.

Ранее в МИД Украины заявили, что Россия прикрывает свою агрессию в Азовском море "борьбой с пиратством". США и Еврокомиссия уже осудили российскую агрессию в Азовском море.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Как сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море.