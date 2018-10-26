Названы убытки портов Украины из-за действий России в Азовском море

Украинские порти понесли свыше миллиард гривен убытков из-за действий РФ в Азовском море, сказал Владимир Омелян / mns.gov.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий Российской Федерации в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Порт Мариуполя был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю, приводит слова члена Кабмина "Радио Свобода".

"Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки", — сообщил чиновник.

По словам Омеляна, среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов. "… и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция с этих портов шла на рынки Европы", — заявил министр. Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море.