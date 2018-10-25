Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю

Европарламент / pixabay.com

Европейский парламент принял подготовленную накануне резолюцию по ситуации в Азовском море.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

"Европейский парламент только что принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи (со строительством. - Прим.) Керченского моста и (ситуации. - Прим.) в Азовском море, а также - к назначению нового специального представителя ЕС для Донбасса и Крыма и расширению сферы деятельности миссии ОБСЕ в Украине с целью охвата ее акватории", - написал Йозвяк.

Ранее сообщалось, что почти треть (28 процентов) украинцев считают, что ЕС может сильнее давить на украинские власти в вопросах проведения реформ.

16,5 процента опрошенных исследователями фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС) считают, что ЕС должен перестать давать деньги властям Украины, поскольку из разворовывают. 16,3 считают, что Евросоюз могут более открыто противостоять России.