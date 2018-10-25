Европарламент подготовил резолюцию по Азовскому морю

25 октября 2018, 09:52

В документе предлагается создать пост "спецпосланника по Крыму и Донбассу.

Европарламент
Европарламент / pixabay.com

Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к странам Евросоюза ужесточить санкции против России.

В тексте документа говорится что "Керченский мост был построен незаконно", в связи с чем ЕП "приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству", сообщает РИА Новости.

Также предлагается создать пост "спецпосланника по Крыму и Донбассу, чьи обязанности будут также охватывать Азовское море".

В случае принятия проекта от России планируется потребовать "немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры".

Депутаты ЕП также призвали отслеживать ситуацию в Азовском море, "учитывая растущий потенциал конфликта на пороге Европы, который может иметь более широкие последствия для безопасности, непосредственно затрагивающие ЕС и его государства-члены".

Ранее сообщалось, что почти треть (28 процентов) украинцев считают, что ЕС может сильнее давить на украинские власти в вопросах проведения реформ.

16,5 процента опрошенных исследователями фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС) считают, что ЕС должен перестать давать деньги властям Украины, поскольку из разворовывают. 16,3 считают, что Евросоюз могут более открыто противостоять России.

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Россия Украина Европарламент Азовское море
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