Украинцы раскрыли, чего больше всего хотели бы от Евросоюза

25 октября 2018, 04:56

6,4 процента респондентов считают, что Украине уже никто не поможет.

украина ес
rbc.ru

Почти треть украинцев считают, что Европейский Союз может сильнее давить на украинские власти в вопросах проведения реформ.

К такому заключению пришли исследователи фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

Респондентам предлагалось выбрать три основных варианта в ответе на вопрос "что, по вашему мнению, Европейский Союз может сделать для ускорения реформ в Украине?"

В результате 28 процентов ответили, что ЕС может сильнее давить на украинскую власть в вопросе реформ, 16,5 - что ЕС должен перестать давать деньги властям Украины, поскольку из разворовывают. 16,3 считают, что Евросоюз могут более открыто противостоять России.

При этом 13,1 процента опрошенных заявили, что выступают категорически против помощи ЕС, а 9,7 - что Евросоюз и так делает достаточно. 6,4 респондентов считают, что Украине уже никто не поможет.

Опрос проводился с 16 по 28 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что 50 процентов жителей Украины считают запрет российских телеканалов в стране ошибкой.

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Евросоюз Украина украинцы
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