Каждый второй украинец счел запрет российских телеканалов ошибкой

"Укринформ"

50 процентов жителей Украины считают, что запрет российских телеканалов в стране был ошибкой.

К такому выводу пришли специалисты Киевского международного института социологии (КМИС).

"Около половины опрошенных в сентябре (2018 года. - Прим.) (50 процентов) считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан (в феврале таких было 44 процента)", - сообщили в КМИС.

При этом 33 процента респондентов считают, что запрет российских телеканалов - это необходимый шаг для защиты национальной безопасности, около 18 процентов опрошенных затруднились с ответом.

57 процентов считают ошибкой запрет российских фильмов, а 27 процентов поддерживают такое решение.

Запрет российских соцсетей в стране не одобряют около 46 процентов опрошенных, поддерживают - 28.

Опрос проводился с 8 по 23 сентября 2018 года методом личного интервью с участием 2026 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса. Погрешность выборки не превышает 3,3 процента.

Ранее "Левада-центра" и КМИС провели совместный опрос, из которого следует, что отношение украинцев к России значительно улучшилось, а отношение россиян к соседней стране почти не изменилось.

В ответ на вопрос об отношении к России 48 процентов респондентов в Украине заявили, что относятся к стране "положительно". Среди них 38 процентов относятся к России "в основном хорошо", а еще 10 - "очень хорошо".