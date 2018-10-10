Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к России за год

Украинцы стали немного лучше относиться к РФ, выяснили социологи

В Украине граждане стали немного лучше относиться к Российской Федерации, а отношение россиян к украинскому государству почти не изменилось — в сентябре 2018 года 10% опрошенных украинцев очень хорошо относились к РФ (в сентябре 2017-го таких людей было 7%).

В России в сентябре текущего года, как и в аналогичном месяце прошлого года, очень хорошо относились к нашей стране 3% респондентов, говорится в совместном исследовании российского Левада-Центра и Киевского международного института социологии об отношениях между государствами.

По данным КМИС, в Украине в основном хорошо относятся к РФ 38% участников опроса (в 2017-м такого мнения придерживались 30% опрошенных).

Украинцы стали немного лучше относиться к РФ, выяснили социологи / Скриншот с levada.ru

В Левада-Центре выяснили, что в России в основном хорошо относятся к украинскому государству 30% опрошенных россиян (в прошлом году их было 29%).

Украинцы стали немного лучше относиться к РФ, выяснили социологи / Скриншот с levada.ru

Опрос был проведен в сентябре. В Украине социологи опросили 2 тысяч 26 человек старше 18 лет. В РФ были опрошены 1 тысяч 600 совершеннолетних граждан.

Ранее фонд "Демократические инициативы" и КМИС провели исследование и выяснили, что 44% граждан Украины считают себя европейцами, однако более 48% украинцев европейцами себя не видят.