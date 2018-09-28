Половина украинцев не считает себя европейцами, а две трети не имеют загранпаспорта - соцопрос

Почти половина украинцев откровенно не видит себя в Европе / Re

44% украинцев считают себя европейцами. Однако еще 48,4% европейцами себя не видят.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и КМИСом.

Ровно 15% украинцев безусловно считают себя европейцами, 29% уверены, что они практически европейцы... и на этом хорошие итоги заканчиваются. 20,5% опрошенных безусловно не считают себя европейцами, 27,9% - не хотят считать себя европейцами, хоть и признают такую возможность. 7,7% опрошенных затруднились ответить.

При этом на вопрос, что позволило бы им ощущать себя европейцами, большая часть отметила определенный уровень материального благополучия, (45,9%), необходимость чувствовать себя защищенными законом (33,9%), уважение ценностей демократии и прав человека (21,2%).

В то же время, 59,8% опрошенных не имеют заграничного паспорта.

При этом 23,5% респондентов имеют биометрический загранпаспорт, 7% имеют старый загранпаспорт с действующими Шенгенскими визами, 9,8% имеют старый паспорт, но без действующих Шенгенских виз, 1,3% затруднились ответить.

Опрос проводился с 16 по 28 августа при поддержке проекта "Гражданская синергия", который финансируется Европейским Союзом и выполняется международным фондом "Возрождение".

Всего был опрошен 2041 совершеннолетний респондент во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.