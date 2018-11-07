Россия прикрывает свою агрессию в Азовском море "борьбой с пиратством" - МИД

В Азовском море Украина противостоит пиратству России

Россия прикрывает свои агрессивные, практически пиратские действия в Азовском море... борьбой с пиратством.

"Мы видим уже сейчас в Азовском море, где продолжается постоянное злоупотребление по остановке кораблей, по блокированию украинских портов, и все это происходит с использованием Международной морской конвенции, которой предусмотрены так же, как международным обычным правом, определенные случаи, когда страны могут использовать военные средства для проверки грузов на предмет, например, борьбы с пиратством. И именно этой борьбой с пиратством сейчас прикрывается Россия, блокируя Керченский пролив и блокируя возможность кораблям свободного доступа к украинским портам", – 7 ноября на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает "Укринформ".

Читайте такжеБлокада Азовского моря: эксперт рассказал о контрмерах против РоссииЗеркаль подчеркнула, что действия России становятся понятными для международных партнеров. Она напомнила, что США и Еврокомиссия уже осудили российскую агрессию в Азовском море.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море.