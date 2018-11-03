Блокада Азовского моря: эксперт рассказал о контрмерах против России

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

В случае продолжения беспочвенных и дискриминационных проверок судов в Азовском море Россия может поучить контрмеры, говорится в резолюции Европарламента.

В соответствующем документе ЕП упомянуты нарушения морского права Россией в Балтийском море в отношении Польши, Литвы и Латвии, пишет стратегический советник международного фонда "Возрождение", советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка в материале на zn.ua.

"В Балтийском море Россия использует свободу навигации в качестве основания для строительства газопровода "Северный поток-2". Поэтому идея контрмер против РФ, исходящая со стороны институтов ЕС, открывает дискуссию о том, может ли государство, творящее произвол и нарушающее базовые нормы международного морского права в Азовском и Балтийском морях, использовать эти же нормы в свою пользу в отношении тех государств, чьи права оно нарушает. На сегодняшний день ни один проект таких контрмер не рассматривается. Однако с резолюцией ЕП эта идея становится официальным пунктом повестки дня", - добавил эксперт.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе предупредили о том, что РФ готовит блокаду морских и речных портов Украины.