В Госпогранслужбе предупредили: РФ готовит блокаду морских и речных портов Украины

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил о том, что Россия создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины.

По его словам, кроме традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство по обеспечению морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной морской экономической зоне и аннексированном территориальном море.

При этом Цигикал, во время круглого стола по вопросам повышения безопасности на море и развития Морской охраны ГПСУ, заявил об активизации безосновательной военно-морской и правоохранительной деятельности на морских коммуникациях.

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"Создаются предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины. Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах", - добавил глава ГПСУ.

Отметим, что недавно подразделения Донецкого пограничного отряда из состава сил и средств противодесантной обороны Объединенных сил провели учения по охране и обороне побережья Азовского моря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На днях на основе уникального боевого опыта, полученного во время сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии, инструкторы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ провели очередные тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами группового оружия.

В ГПСУ добавили, что в ходе отработки тактических задач персонал выполнил упражнения учебных стрельб из стрелкового, групповой оружия и вооружения боевых машин как днем, так и ночью.

Ранее главком ВМС скептически оценил вероятность применения Россией морского десанта в Азовском море.

Напомним, в МИД предупредили о том, что разрыв договора с РФ по Азовскому морю приведет к новой проблеме.