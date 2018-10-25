"Ситуация угрожающая": Россия перебросила в Азовское море еще два военных корабля

ПСКР "Кизляр" / Фото О.Кулешова/7x7-journal.ru

В акваторию Азовского моря Россия завела два военных корабля, кроме того, еще один находится сейчас на подходе.

Как заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, РФ 24 октября перебросила на Азов два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр".

По его словам, корабли были доставлены внутренними водами в порт Азов и сейчас они уже находятся непосредственно в акватории Азовского моря.

При этом в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль, подчеркнул Цигикал.

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"Началось буксование еще одного корабля, "Стерегущий", ожидаем его прибытия тоже в Азов", - рассказал глава ГПСУ.

По его данным, на сегодняшний день Россия уже располагает в Азовском море группировкойу из более 120 кораблей и катеров, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - добавил Цигикал.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили о подготовке сценариев действий армии на случай обострения на юге страны.

Кроме того, Европарламент подготовил проект резолюции по Азовскому морю с призывом к странам Евросоюза ужесточить санкции против России.