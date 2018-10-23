В вопросе с Азовским морем ЕС всецело на стороне Украины - Могерини

23 октября 2018, 20:56

Поведение России угрожает не только Украине, отметила глава европейской дипломатии.

Азовское море
Евросоюз примет сторону Украины в вопросе Азовского моря

Европейский союз резко осуждает строительство Россией Керченского моста, равно как и попытки блокады и милитаризации Азовского моря.

"Возведение моста между Россией и Крымом произошло без разрешения Украины - это еще одно нарушение украинского суверенитета. Более того, мост препятствует прохождению судов в украинские порты. 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекций судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море. Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время пленарного заседания Европарламента 23 октября, передает "Европейская правда".

Читайте такжеУкраина перебросила в Азовское море корабль, принадлежавший КГБ СССРРоссия, введя свой режим проверки, задела более 2000 судов под украинскими и европейскими флагами, добавила Могерини.

"Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей", - напомнила политик, призвав стороны соблюдать соглашение о демилитаризации моря.

"Когда нарушается международное право, украинский суверенитет и целостность, ЕС стоит на стороне украинского народа", - добавила руководительница дипломатии ЕС.

Напомним, ранее в ВМС заявили о том, что из-за российской угрозы на побережье Азовского моря будет украинская военная база.

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Россия Евросоюз Украина блокада Азовское море милитаризация Керченский мост Федерика Могерини
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