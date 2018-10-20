Украина перебросила в Азовское море корабль, принадлежавший КГБ СССР

Корабль морской охраны "Донбасс" / dpsu.gov.ua

Группировку украинских пограничников в акватории Азовского моря пополнил патрульный катер "Донбасс".

Об этом в сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы после планового ремонта вернулся в строй для охраны границы в акватории Азовского моря", - сказано в сообщении.

"Донбасс" (проект 205П "Тарантул") создан в Ленинграде в 1982 году. Под номером 035 ПСКР-705 нес службу в Пограничных войскам КГБ СССР, а в 1992 году перешел в состав Морской охраны Госпогранслужбы Украины. В 1995 году был переименован в "Донбасс", а 1999 году его бортовой номер изменили на BG32. Весной 2014 "Донбасс" (BG-32) перешел из Крыма в Мариуполь.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Избыточное армейское имущество" США могут передать Украине фрегаты управляемой ракетной обороны (УРО).

"В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы Избыточное имущество (Excess Defense Article)", - сообщил "Украинский милитарный портал".

В конце сентября на военно-морской базе в Балтиморе ВМС Украины в присутствии президента Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера передали два катера класса "Айленд".