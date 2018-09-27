Порошенко привезет из США два подержанных катера класса "Айленд"

Катера отправят в порт Одессы / Фото: скрин из видео

В США на военно-морской базе в Балтиморе Военно-морским силам Украины в присутствии президента Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны Майкла Макаллистера прошла церемония передачи двух катеров класса "Айленд".

"Наша задача - заверить Кремль в нашей решимости защищать украинские берега так же, как мы защищаем нашу землю на Донбассе, как мы защищаем наш суверенитет, свободу и демократию. С солидарностью, единством и поддержкой мы можем удерживать эту тонкую красную линию против агрессора не пулями, а нашей решительностью действовать", - цитирует заявление президента Интерфакс.

Порошенко заявил, что получение Украиной катеров – это только начало тесного сотрудничества Вашингтона и Киева. Гарант подчеркнул, что "достижение мира посредством силы - это наиболее эффективная стратегия против российской агрессии".

Как известно, патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США в период с 1985 по 1992 годы. С 2014 их постепенно выводят из пользования в связи с замено на новые и передают союзникам. Катера класса Island в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину- 34 м, ширину - 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета.

Отмечается, что впоследствии катера будут транспортированы в Одессу, однако этот процесс может занять до года. После получения Украиной катеров в США начнется подготовка украинских экипажей к ним.