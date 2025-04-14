Можно не поливать: какие цветы лучше всего посадить на кладбище

Важно помнить, что уход за могилой должен быть удобным, а растения — не создавать лишних хлопот и не мешать другим.

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Что посадить на кладбище / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Что можно посадить на могиле умершего

Что лучше не сажать на кладбище

Приближаются поминальные дни, и перед тем как выбирать растения, которые нужно посадить возле могилы, стоит учитывать не только их красоту, но и устойчивость к условиям открытого грунта, засухе и минимальному уходу.

В этом материале расскажем, что лучше сажать на кладбище и какие цветы нельзя сажать на могиле.

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Какие многолетние цветы можно посадить на кладбище?

Многолетники — это идеальный выбор для захоронений, поскольку они устойчивы, неприхотливы и не требуют ежегодной пересадки, пишут эксперты из агромаркет.Вот несколько вариантов, какие многолетние цветы можно посадить на кладбище:

Барвинок — символ вечной памяти, образует плотный ковер, не боится засухи.

— символ вечной памяти, образует плотный ковер, не боится засухи. Тысячелистник — вынослив, цветет долго, легко переносит засуху.

— вынослив, цветет долго, легко переносит засуху. Ландыш — нежный, ароматный цветок, символизирует чистоту и невинность.

— нежный, ароматный цветок, символизирует чистоту и невинность. Суккуленты (очиток, седум, молодило, каменная роза) — не требуют полива, устойчивы к жаре и морозу.

Эти растения не только красивы, но и способны долго радовать цветением без особого ухода, что делает их отличным решением для оформления мест захоронения.

Что можно посадить на могиле умершего?

Кроме многолетников, хорошим вариантом станут и однолетние цветы. Их можно менять каждый сезон, внося разнообразие:

Анютины глазки — символизируют память и вечную любовь.

— символизируют память и вечную любовь. Календула — яркая и жизнерадостная, хорошо переносит солнце.

— яркая и жизнерадостная, хорошо переносит солнце. Садовая гвоздика — устойчива, долго сохраняет декоративность.

— устойчива, долго сохраняет декоративность. Сухоцветы — не теряют форму и цвет даже после высыхания.

Также многие интересуются, можно ли сажать розы или лилии. Да, если выбирать неприхотливые сорта. Лилии символизируют чистоту и возрождение, а розы — любовь, уважение и почет. Главное — отдавать предпочтение компактным сортам, чтобы они не мешали соседним участкам.

Какие цветы нельзя сажать на могиле?

Несмотря на широкий выбор растений, существуют и ограничения.

Агрессивно растущие кустарники — могут разрастаться и нарушать порядок.

Слишком высокие или требовательные сорта — например, розы с обильной порослью или экзотические растения, которые не переносят зиму.

Аллергенные или ядовитые растения — могут навредить людям или животным, посещающим кладбище.

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