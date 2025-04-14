Евровидение-2025: Украина выбыла из десятки лучших по версии букмекеров

Новый конкурент, который прежде имел на Евровидении весьма плачевные результаты, вытеснил наших конкурсантов.

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Евровидение-2025 - на каком месте Ziferblat за месяц до конкурса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, instagram.com/eurovision

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Кто "выбил" Украину из топ-10

Какой была история участия на Евровидении страны, которая подвинула Украину

Подготовка к Евровидению-2025 в Базеле, Швейцария, выходит на финишную прямую. Уже через месяц станет известно, какая страна увезет домой победу и хрустальный микрофон.

В связи с этим рейтинги букмекеров меняются день ото дня, и для некоторых стран-участниц принимают поистине драматические повороты. Например, для Украины, которая впервые за последние три недели выбыли из десятки потенциальных лидеров. Из топ-10 нашу страну вытеснила Чехия - за последнюю неделю она поднялась с 13-го места на десятое, оставив Украину на одиннадцатом.

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Дебют Чехии на Евровидении состоялся в 2007 году, и на данный момент лучший результат страны - 6-ое место (2018 год). При этом 5 раз страна не выходила в финал (2007, 2008, 2009, 2015, 2017) и дважды в полуфинале занимала последние места (2007, 2009). Худший результат Чехии на Евровидении - ноль баллов в полуфинале 2009-го года.

Евровидение-2025 - на каком месте Ziferblat за месяц до конкурса / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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