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Как почистить очень грязный старый ковер: способ, о котором многие не знают

Андрей Ганчук
14 апреля 2025, 17:37
97
Если вы не знаете, как сделать так, чтобы старый ковер выглядел новым, попробуйте интересный способ, который поможет сделать его чистым и свежим.
ковер
Как почистить очень грязный старый ковер без лишних затрат / Скриншот YouTube

Что интересного в материале:

  • Как постирать ковер без химчистки и отстирать пятна
  • Способ предусматривает два этапа, но ничего сложного нет
  • Нужно внимательно работать с уксусом, чтобы не повредить ковер

Стирка ковров всегда бывает непростой задачей. Особенно если дело касается старых ковров. Отмыть пятна, пыль и грязь далеко непросто. Поэтому возникает вопрос, как почистить старый ковер в домашних условиях быстро и эффективно. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас на просторах Сети.

Авторы YouTube-канала Lovisovet показали комплексный и пошаговый способ, как отстирать ковер, и какой моющий раствор для паласов нужно приготовить.

Как почистить грязный старый ковер

Что нужно для того, чтобы сделать раствор

Необходимо заранее подготовить пол-литра теплой воды, 1 столовую ложку пищевой соды, 4 столовых ложки 9% уксуса и 2 столовые ложки любого моющего средство (подойдет и моющее для посуды). Если решили использовать порошок, а ковер – цветной, то, как говорит автор видео, лучше выбирать порошки без отбеливающих компонентов.

Правильная дозировка

Чтобы все получилось, нужно придерживаться пропорций правильной дозировки. В зависимости от площади напольного покрытия, дозировку можно увеличить в два раза.

Что еще понадобится

Также нужно не забыть щетку средней жесткости, воду, емкость, где смешивать раствор, резиновые перчатки, выбивалку для ковра или веник, губку, ложку для перемешивания раствора, пылесос, и, конечно же, сам ковер.

Что нужно знать

Уксусом можно повредить ковер, поэтому перед тем, как начать чистку, следует проверить работу раствора на малозаметном участке. Если появились негативные изменения, средство применять не нужно.

Первый этап очистки ковра

Нужно выбить ковер или пропылесосить, или же тщательно вымести с его поверхности всю грязь.

Далее наливаем в емкость 300 мл теплой воды. Добавляем 1 столовую ложку пищевой соды. Все перемешиваем. После этого добавляем 2 столовые ложки средства для мытья посуды или стиральный порошок. Еще раз перемешиваем.

Наносим средство на загрязненные места ковра или паласа. Сжимаем и разжимаем губку в растворе, чтобы создать пену.

Ковер делим на две половины: моем сначала одну, а потом – вторую.

На сухой ковер губкой наносим мыльную пену. С помощью щетки чистим ковер. Первый слой надо наносить на сухой ковер, после чего распределить пену. Потом щеткой чистим ковер круговыми движениями. Следом чистим ковер, поднимая ворс с помощью щетки средней жесткости.

После этого нужно нанести второй слой: сверху на ковер, где ранее уже почистили щеткой, с помощью губки наносим второй слой пены. Просто распределяем второй слой по ковру поверх первого.

Оставляем раствор на ковре на 30 минут, чтобы средство поработало с загрязнениями.

Второй этап чистки ковра

Наливаем в емкость 200 мл теплой воды. Добавляем в нее 4 столовые ложки 9% столового уксуса и все перемешиваем. Раствор при помощи губки быстро распределяем по поверхности ковра, на котором уже раствор с содой. Видим, что происходит бурная реакция.

Следующий шаг – чистим ковер, поднимая ворс с помощью щетки средней жесткости.

Ждем 5 минут.

После этого берем влажную тряпку и вытираем всю пену с поверхности ковра.

Ждем, когда ковер высохнет

Ждем полного высыхания ковра. После того как ковер высох, пылесосим его еще раз, чтобы удалить все оставшиеся частички грязи.

В итоге наш ковер должен снова стать чистым.

Смотрите видео, как хорошо постирать ковер в домашних условиях:

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YouTube-канал Lovisovet

Lovisovet – канал на YouTube, тематика которого – полезные советы во всех сферах жизни. Авторы дают советы по красоте, даче, деньгам, отдыху, ремонту и по многим другим темам, говорится в описании канала. У канала под 200 миллионов просмотров и 1,8 млн подписчиков.

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