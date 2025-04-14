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15 апреля - вторник Страстной недели: что можно и нельзя делать

Виталий Кирсанов
14 апреля 2025, 19:56
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Во вторник Иисус пришел в храм и там читал проповеди, учил людей вере и в храме, и вне его.
15 апреля - вторник Страстной недели
15 апреля - вторник Страстной недели / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 15 апреля
  • Народные традиции и приметы в этот день
  • Что можно и нельзя делать 15 апреля

По новоюлианскому календарю 15 апреля церковь в Украине отмечает Великий вторник, то есть второй день Страстной недели. Также христиане в этот день чтят Апостолов Аристарха, Пуда и Трофима из 70, мучениц Василисы и Анастасии, мучеников Месукевийских, мученика Саввы Готского, благоверного князя Мстислава Владимировича, а также Вышгородскую икону Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 апреля

Большой вторник – это вторник Страстной недели. В этот день в церквях вспоминают дни Иисуса, до того как его схватили. Во вторник Иисус пришел в храм и там читал проповеди, учил людей вере и в храме, и вне его.

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Вышгородская икона Богородицы – одна из самых древних икон. Считается, что ее писал евангелист Лука, лично знавший Богородицу. Икона из Иерусалима была перемещена в Константинополь, позже в Киев.

Как икона оказалась в Вышгороде неизвестно, но есть предположение, что туда ее перенес Ярослав Мудрый, имевший резиденцию в этом городе и именно там проведший свои последние дни.

Из Вышгорода икона была тайно вывезена князем Андреем Боголюбским в российский город Владимир и названа Владимирской. О присвоении украинской святыне есть упоминания в Радзивилловской летописи. В настоящее время икона хранится в Третьяковской галерее в Москве.

Аристарх, Пуд и Трофим были апостолами из 70. Аристарх был учеником святого апостола Павла и стал епископом города Апамеи в Сирии. Апостол Пуд был римским сенатором, имел высокое положение в обществе и превратил свой дом в церковь для христиан, где проповедовал апостол Петр. Апостол Трофим происходил из города Эдессы и также был последователем апостола Павла.

Святые мученицы Василиса и Анастасия жили в Риме в I столетии. Когда император Нерон преследовал христиан, святые помогали хоронить замученных верующих по христианским обычаям. За это император отдал приказ схватить их и казнить.

Мученики Месукевейские были вельможами языческого правителя кавказской Албании, государства, существовавшего на территории нынешнего Азербайджана. Они приняли веру Христову и уединились на горе Сукакети для монашеской жизни в молитве. Правитель, узнав об этом, велел наказать их. Мучеников казнили в начале II столетия. Позже на том месте был построен храм с монастырем.

Святой мученик Савва жил в IV веке и происходил из германских племен готов. Погиб во время преследования христиан императором.

Благоверный великий князь Мстислав Владимирович был самым старшим сыном Владимира Мономаха. Отличился своей политической и полководческой деятельностью. Построил Федоровский монастырь в Киеве. Был канонизирован православной церковью как святой еще в XIV веке.

Народные традиции и приметы в этот день

Второй день Страстной недели почитается так же, как и первый. В домах и во дворе наводят порядок. Идет подготовка к большому празднику. Отмечены такие приметы:

  • красный закат прогнозирует ветреную и дождливую погоду;
  • если ночь холодная, то ближайшие дни будут солнечными;
  • обильный дождь означает богатый урожай.

Плохой приметой считалось потерять что-то в этот день.

Что нельзя делать 15 апреля

В Cтрастную неделю нужно соблюдать пост так же строго, как и в первую неделю Пасхального поста, кроме того запрещено:

  • употреблять алкоголь;
  • ссориться и злословить;
  • желать кому-то зла или вспоминать обиды;
  • громко развлекаться.

В эти дни Страстной недели следует помогать другим, подавать милостыню. В эти дни продолжается общехристианский траур, так что даже одевать белую одежду нежелательно.

Именины и день ангела 15 апреля

По церковному календарю в Украине 15 апреля с днем ангела поздравляют мужчин по имени Трофим, Андрей, Яков, Виктор, Савва и Мстислав.

Девушки в этот день празднуют именины, если носят имя Василиса или Анастасия.

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