Россиян готовят к продолжению войны: Зеленский раскрыл циничный замысел Кремля

Путин не настроен завершать войну, заверил президент Украины.

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Кремль не хочет мира / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

Путин сосредоточен на продолжении войны

Россиян готовят к тому, что переговоры не дадут результата

Если на РФ не надавить, то Москва будет продолжать вести войну

Российский диктатор Владимир Путин не желает останавливать захватническую войну против Украины, а государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Он напомнил, что ровно 34 дня назад Украина положительно ответила на полное временное прекращение огня, которое предложили США.

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"Уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня. Путин сосредоточен на продолжении войны", - заверил украинский лидер.

Зеленский объяснил, что Кремль не боится, поэтому и дальше продолжает войну.

"Если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и в дальнейшем будут делать то, к чему они привыкли: в дальнейшем воевать. Мы все хотим, чтобы это прекратилось. Мир нужен и должен быть длительным. Именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут дать безопасность и восстановить мир", - подчеркнул президент Зеленский.

Он отметил, что Украина ни секунды не хотела войны.

"И когда война завершится, мир четко будет знать, что это произошло, потому что Россию как агрессора принудили к миру. Агрессора, который пришел на украинскую землю в 2014 году, 11 лет назад. И для всех важно, чтобы это не заняло еще годы", - резюмировал президент Украины.

Переговоры по завершению войны - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем. По мнению главы государства, нужно поставить Кремль в такие условия, когда Путин начнет выполнять договоренности.

В издании The Telegraph писали, что лояльное поведение президента США Дональда Трампа в отношении Путина усиливает уверенность главы Кремля в том, что он может продолжать войну против Украины. В издании отметили, что вместо того, чтобы подтолкнуть Путина к соглашению о прекращении огня, команда Трампа скорее всего "подтолкнет российского президента посмотреть, что еще он может из них выжать".

Самый быстрый способ завершить войну - мол, передать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области агрессору России - об этом, по мнению журналистов Reuters, заявил Стив Уиткофф Дональду Трампу после переговоров с российскими представителем Дмитриевым. Генерал Кит Келлог, который является посланником Штатов в Украине, выступил категорически против.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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