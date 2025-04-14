Путин сейчас в позиции силы из-за действий Трампа - The Telegraph

Кратко:
- Трамп своим лояльным отношением к РФ только побуждает Путина продолжать войну
- Из-за таких действий Трампа Путин сейчас находится в позиции силы
- У Трампа все еще остается "козырь", в частности, введение санкций против "теневого флота" РФ
Лояльное поведение президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина усиливает уверенность главы Кремля в том, что он может продолжать войну против Украины.
Трамп, который ранее обещал завершить войну в Украине "в течение 24 часов", своими действиями способствует ее продолжению, а не окончанию. Об этом пишет издание The Telegraph.
Журналисты отмечают, что из-за действий Белого дома Путин получает все больше карт, и это позволяет ему чувствовать себя все более уверенным.
"Для Трампа, тщеславного человека, который имеет слабость к помпезности и церемониям, символизм такого достижения был бы действительно очень изящным - и, возможно, он надеялся, что это немного приблизит Нобелевскую премию мира, о которой он мечтает. Окончание войны между Россией и Украиной таким образом, несомненно, стало бы большой победой президента", - пишут журналисты.
Однако Трампу пока так и не удалось воплотить в реальность свои представления. Он до сих пор не смог приблизить Путина к тому, чтобы он сел за стол переговоров.
"Очевидно, что Трамп начинает раздражаться из-за того, что Россия тормозит переговоры. Также становится все более очевидным, что Трамп, похоже, больше обеспокоен заключением любого соглашения с Путиным, чем тем, каким может быть конкретное содержание этого соглашения или какие последствия оно имеет для Украины", - отметили журналисты.
В издании отметили, что вместо того, чтобы подтолкнуть Путина к соглашению о прекращении огня, команда Трампа скорее всего "подтолкнет российского президента посмотреть, что еще он может из них выжать".
"Конфликт в Украине сейчас все еще идет в пользу Путина; он - а не Украина и уж точно не Америка - находится в позиции силы", - добавили в издании.
В то же время журналисты отмечают, что у Трампа все еще остается "козырь", в частности, введение санкций против "теневого флота" страны-агрессора России, если до конца месяца не будет достигнуто перемирие.
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, у Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путин. Оккупанты оказывают давление, но Силы обороны делают максимум и держатся героически, сказал Павел Палиса.
Также ранее сообщалось, что штурмовиков РФ "покрошили" вместе с техникой - на Харьковщине отражена атака врага. Россияне в очередной раз попытались наступать на оборонительные позиции украинских защитников бронетехникой.
Напомним, в WSJ раскрыли новую тактику продвижения РФ. РФ имеет преимущество в артиллерии с самого начала войны, при этом вражескую артиллерию дополнили ударными БПЛА.
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Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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