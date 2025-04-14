Без США Украина будет нести много потерь: Зеленский сделал важное заявление

Основные тезисы Зеленского:
- Без США Украина будет нести много потерь - человеческих и территориальных
- В то же время для Киева нет другого пути, кроме как завершить войну справедливо
Если Украина останется без американской поддержки, она будет нести много потерь - человеческих и территориальных.
Без США трудно будет быстро завершить войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе 60 minutes на американском канале CBS.
"Я думаю, что без США мы будем нести много потерь: человеческих и территориальных. Могут быть такие потери. Безусловно без США будет сложно иметь именно ту желаемую цель - как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. Без США больше потерь - это факт", - заявил украинский президент.
Глава Украинского государства отметил, что он не хотел бы рассматривать такой сценарий, в котором Украине пришлось бы бороться с врагом без поддержки США.
Однако он подчеркнул, что тем или иным путем Киев закончит эту войну и сделает это справедливо по отношению к Украине.
"Нет другого выхода и не может быть по-другому", - добавил Зеленский.
О чем еще говорил Зеленский в интервью на CBS
Как ранее сообщал Главред, Зеленский назвал конечную цель Путина и отметил, что может начаться мировая война. В мире "не будет безопасного места ни для кого", считает президент.
Также ранее сообщалось, что Зеленский пригласил Трампа в Украину. Президент Зеленский призвал Трампа приехать в Украину до воплощения своего "мирного плана".
Напомним, Зеленский озвучил свой прогноз относительно того, как завершится война и будут ли переговоры. По словам президента, Украина не признает оккупированные территории российскими.
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