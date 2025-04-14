Без США Украина будет нести много потерь: Зеленский сделал важное заявление

Для Киева нет другого пути, кроме как завершить войну справедливо.

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Без США Украина будет нести много потерь, отмечает Зеленский/ коллаж: Главред, фото: скрин Общественное, 22 отдельная механизированная бригада

Основные тезисы Зеленского:

Без США Украина будет нести много потерь - человеческих и территориальных

В то же время для Киева нет другого пути, кроме как завершить войну справедливо

Если Украина останется без американской поддержки, она будет нести много потерь - человеческих и территориальных.

Без США трудно будет быстро завершить войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе 60 minutes на американском канале CBS.

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"Я думаю, что без США мы будем нести много потерь: человеческих и территориальных. Могут быть такие потери. Безусловно без США будет сложно иметь именно ту желаемую цель - как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. Без США больше потерь - это факт", - заявил украинский президент.

Глава Украинского государства отметил, что он не хотел бы рассматривать такой сценарий, в котором Украине пришлось бы бороться с врагом без поддержки США.

Однако он подчеркнул, что тем или иным путем Киев закончит эту войну и сделает это справедливо по отношению к Украине.

"Нет другого выхода и не может быть по-другому", - добавил Зеленский.

О чем еще говорил Зеленский в интервью на CBS

Как ранее сообщал Главред, Зеленский назвал конечную цель Путина и отметил, что может начаться мировая война. В мире "не будет безопасного места ни для кого", считает президент.

Также ранее сообщалось, что Зеленский пригласил Трампа в Украину. Президент Зеленский призвал Трампа приехать в Украину до воплощения своего "мирного плана".

Напомним, Зеленский озвучил свой прогноз относительно того, как завершится война и будут ли переговоры. По словам президента, Украина не признает оккупированные территории российскими.

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