Стало известно, когда американцы передадут Украине партию боевых катеров

Катер класса Island / picquery.com

Уже в ближайший четверг, 27 сентября, состоится торжественная передача от США Украине двух боевых катеров модели Island.

Соответствующее сообщение опубликовал "Украинский милитаристский портал". Согласно данным журналистов, передача катеров состоится на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) с участием президента Украины Петра Порошенко. От американской стороны в церемонии примет участие вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер.

Также известно, что катера Island оборудованы боевыми модулями, приобретенными в рамках программы Министерства обороны США (Пентагона).

Напомним, ранее сообщалось о том, что США передали для спецназа Украины скоростные катера.