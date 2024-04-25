Украина получит лазерные бомбы от Великобритании: Paveway будут 'кошмарить' РФ

Несмотря на то, что Paveway IV "довольно старые", они могут нанести значительный ущерб плохо защищенным российским целям, рассказал эксперт Business Insider.

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Британия передаст Украине мощное оружие / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, wikimedia.org

Великобритания передаст Украине авиабомбы с лазерным наведением Paveway IV в новом пакете военной помощи. Они составят конкуренцию планировочным бомбам оккупантов. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

По словам основателя аналитического центра European Resilience Initiative Center Сергея Сумленного, главными целями этого оружия будут российские системы ПВО, радары, склады и центры связи. Несмотря на то, что Paveway IV "достаточно старые", они могут нанести значительный ущерб плохо защищенным российским целям.

Авиабомбы Paveway IV могут составить конкуренцию российским планировочным бомбам, которыми оккупанты пробивают оборону украинской армии. Эксперт считает, что авиабомбы будут особенно эффективными в сочетании с другим высокоточным оружием во время операций против оккупантов.

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Помощник директора по оборонным исследованиям RAND Europe Джеймс Блэк отмечает, что использование авиабомб Paveway IV является рискованным, поскольку повышает вероятность сбивания украинских самолетов. Поэтому он считает, что авиабомбы с лазерным наведением вряд ли будут иметь большое влияние на поле боя.

Блэк подчеркнул, что гораздо большее влияние на ситуацию могут иметь ракеты ATACMS, ведь они могут поражать более широкий спектр целей, не требуя рискованных полетов над вражескими ПВО. Это делает их более безопасными и эффективными для поражения целей на большом расстоянии, что, вероятно, окажет более значительное влияние на ход боевых действий.

Что такое Paveway IV? Paveway IV - авиабомба с лазерным наведением, изготовленная компанией Raytheon UK (ранее Raytheon Systems Limited). Оружие представляет собой комплект наведения на основе существующей усовершенствованной компьютерной группы управления Paveway II (ECCG), добавленной к модифицированной бомбе общего назначения Mk 82, пишет Википедия.

Помощь Украине - последние новости

Напомним, 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Пакет военной помощи включает 60 катеров, более 1600 ударных и зенитных ракет, дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow, более 400 транспортных средств, а также около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Также 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму 60,84 миллиардов долларов. Во вторник, 23 апреля, Сенат Конгресса США проголосовал за его принятие. А уже 24 апреля президент США Джозеф Байден подписал законопроект.

Кроме этого, в середине февраля президент Байден тайно одобрил решение отправить Украине более 100 ракет большего радиуса действия, а также другие варианты кассетных боеприпасов.

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